Despiden a Diego Cocca de la Selección Mexicana tras fracaso en la Nations League

Tras el fracaso de la Selección Mexicana en el Nations League de la Concacaf, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, dio a conocer la destitución de Diego Cocca como director técnico de “El Tri”, asimismo, informó que el lugar del estratega argentino será ocupado de forma interina por Jaime Lozano, quien asumirá el cargo para hacerle frente a la Copa Oro.

La noticia del despido de Diego Cocca y de su equipo de trabajo se dio a conocer a través de un breve video difundido en las redes sociales de la Federación Mexicana de Futbol, en el cual, Juan Carlos Rodríguez ventiló que detectó diversas deficiencias en el funcionamiento de “El Tricolor” bajo el mando de Diego Cocca y de Rodrigo Ares de Parga, a quien también destituyó como Director de Selecciones Nacionales.

“A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el futbol mexicano me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en el lugar en el que estamos, la última semana he detectado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos rubros (…) Les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martin Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico, igualmente le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga, no tengo duda de que todos ellos son profesionales, la falta de proceso, las formas y la atmósfera simplemente no les ayudaron, es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente”, señaló visiblemente molesto el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

En otro momento de su comunicado Juan Carlos Rodríguez también confirmó la llegada de Jaime Lozano al banquillo de la Selección Mexicana de forma interina y dicha decisión tiene la finalidad de que “El Actor” se haga cargo de “El Tri” durante su participación en la Copa Oro, torneo que dará inicio en próximo 24 de junio.

“A 35 meses del inicio de la Copa del Mundo en nuestra casa tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como Director Técnico interino para que haga frente a la Copa Oro, le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo, los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime, varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio, de corazón, gracias Jimmy a ti y a tu equipo de trabajo por venir apoyar a México en medio de esta crisis”, mencionó Juan Carlos Rodríguez.

La Selección Mexicana culminó en el tercer puesto de la Nations League de Concacaf. Foto: TW: @miseleccionmx

“El futbol es más que un negocio”, asegura Juan Carlos Rodríguez

Para finalizar su comunicado, Juan Carlos Rodríguez aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a los dueños de los distintos clubes que forman parte de la Federación Mexicana de Futbol y fue claro al asegurar que el balompié no solo es cuestión de negocio, sino que es un patrimonio de la afición.

“A los dueños de los equipos, con quienes he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante: sé de su entusiasmo, de su inversión para que el futbol en México sea posible, pero esto ya no es suficiente, el futbol es más que un negocio, es un patrimonio que también le pertenece a la afición y todos le hemos fallado, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacía adelante y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el futbol, pero quiero decirles que volveremos a representarla como se merece”, finalizó Juan Carlos Rodríguez.