The Flash es la nueva película de DC Comics, dónde retratan las aventuras del mítico héroe alcanzado por un rayo, esta vez dentro del multiverso, de los viajes en el tiempo y de los dilemas que trae consigo el modificar el presente, el pasado o el futuro con el objetivo de cambiar nuestro destino.

Es probablemente una de las mejores películas de superhéroes que han llegado a la pantalla grande durante 2023. Es emocionante de principio a fin, sorpresiva con varios cameos nostálgico y hasta graciosa debido a la personalidad del propio Barry. No por nada ha logrado buenas críticas y calificaciones por parte de los fans.

Crédito: Warner Bros. Pictures / The Flash

El soundtrack en The Flash

Una película de esta envergadura necesitaba, casi de manera obligada, una banda sonora que estuviera a la altura, y su playlist fue definitivamente legendario, no solo por la presencia de grandes artistas anglosajones, también por haber incluido algunos temas que son parte importante de la historia musical latinoamericana.

A lo largo del filme podemos escuchar poderosas piezas de Chicago, de The Cult, Supergrass, Jerry Lee Lewis, The Raconteurs y hasta Ok Go. En español, aparece la artista más famosa y productiva del momento, la española Rosalía con su increíble flamenco, trap, rap, pop y cuántos géneros más se le ocurran.

Crédito: Warner Bros. Pictures / The Flash

Canciones latinoamericanas

Pero también hay algunas piezas de gran relevancia en América Latina como "Pedro Navajas" en una versión interpretada por Natalie Fernández. Esta salsa es considerada como una de las más complejas tanto musicalmente como en su letra cuasi literaria que dejó absortos a los mejores literatos del momento.

Incluso es una de las canciones más importantes de la trama, pues acompaña momentos de gran relevancia dentro de la película con el verso que canta "la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida". Al parecer, el tema favorito de la Nora Allen, madre de nuestro protagonista, quien adora cantarla a todo volumen.

Crédito: Instagram / @theflash

Sin embargo, hay otro tema que pasó desapercibido por su breve aparición en la pantalla, pero es de uno de los compositores más importantes de la industria musical mexicana, creador de himnos generacionales que hoy en día siguen sonando en el radio, en la televisión, el cine, el teatro, los conciertos, etcétera

Es ni más ni menos que Agustín Lara con el tema "Piensa en mí", pero interpretada por Natalia Lafourcade. Forma parte de su disco "Mujeres Divinas. Homenaje a Agustín Lara", y la interpreta a dueto con el cantante argentino Vicentico, líder de la banda Los Fabulosos Cadillacs.

Sucede cuando Barry descubre que puede trasladarse hasta una época donde sus padres aún están con vida, e intenta salvarlos, en el camino de vuelta es embestido y lanzado a otra linea temporal, donde por fin se reencuentra con su madre. Al entrar en la cocina se da cuenta de que Nora está frente al radio, escuchando el mencionado tema.