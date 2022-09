"The Flash": Afirman que será la última película de Ezra Miller en DC por esta razón

El intérprete estadounidense de 29 años Ezra Miller, quien se ha hecho famoso por sus escándalos, quedaría fuera del Universo extendido de DC (DCEU) tras terminar de filmar la película “The Flash”, la cual atrasó su estreno debido a la pandemia del COVID-19 y llegará a los cines hasta junio del 2023.

De acuerdo con una fuente cercana, el actor de "Las ventajas de ser invisible" y “Animales Fantásticos” no regresará debido a los problemas que se ha involucrado en los últimos meses, pues fue arrestado en dos ocasiones en Hawái tras ser acusado de acoso, agresión y alterar el orden público.

¿Ezra quedará fuera de DC?

Según detalló el usuario de Twitter MyTimeToShineHello, quien es conocido por dar información relevante sobre el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y el DCEU, el actor de hará su última aparición en "The Flash" y posteriormente no volverá a participar en los filmes del superhéroe más veloz del mundo.

"No estoy seguro si las buenas o las malas noticias dependen de ti, pero escuché que Ezra Miller terminará como The Flash sin importar lo que pasé. No volverá", afirmó el internauta. Por su parte, usuarios reaccionaron a dicho post y algunos ven muy probable que esto ocurra, pues algo similar ocurrió con el actor Johny Depp cuando pasó por su divorcio con Amber Heard.

A pesar de esto, otros recordaron que aún hay probabilidad de que Ezra siga participando en los siguientes filmes de DC, pues hace poco la directora Mary Harron mencionó que el intérprete de "The Flash" es uno de los mejores antores con los que ha trabajado en su vida, por lo que consideran no dejarán ir un talento como él.

Además, hace unas semanas el actor de "Animales Fantásticos" reconoció que necesitaba un tratamiento debido a sus problemas de salud mental y actualmente se encuentra trabajando en ello. “Quiero disculparme con todos por haberme alarmado y molesto con mi comportamiento anterior. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”, detalló Miller.

