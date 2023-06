¿Escuchas a Nirvana y Linkin Park? Esto revela de tu personalidad

La música es una de las cosas que nos acompaña en muchas partes de nuestra vida, estos sonidos tienen la capacidad de adherirse a ciertos recuerdos o momentos y volvernos a transportar a ellos cuando, después de cierto tiempo, las escuchamos de nuevo y así como podemos relacionar ciertas canciones con momentos sumamente felices, hay otras que por una razón u otra se convierten en un sinónimo de tristeza o melancolía, aunque la letra no tenga que ver con aquellos sentimientos.

Motivados por la curiosidad, la página web Preply realizó un análisis alrededor de distintas bandas y cantantes internacionales para descubrir cuales son las que tienen a los fans más tristes del mundo, esto se logró seleccionando una lista de 92 músicos que van desde décadas pasadas hasta los más recientes, después de ello usaron una base de datos llamada "Emoción" para identificar palabras y frases emotivas que los seguidores usan en foros de Reddit para encontrar un porcentaje de las emociones que más se usan ahí.

Este curioso estudi afirma que hay bandas que ponen tristes a sus fans.

Fotografía: Freepik.

El programa analizó más de 200 mil publicaciones y comentarios que se han publicado en foros de Reddit y con base en los resultados que arrojó "Emoción", se detectó cuáles artistas y bandas tienen la capacidad de transmitir frases que logren hacer sentir triste al público que los escucha; muchas de ellas no tienen canciones tristes y, por el contrario, su música suele ser bastante alegre, pero son estas pequeñas frases y palabras las que logran entristecer a los fans.

3 bandas que ponen tristes a sus fans

Estas bandas se encuentran en el top por distintas razones, pero la mayoría de ellas es debido a que sus letras crean identificación en las personas que las escuchan ya que pueden describir momentos muy específicos de sus vidas y con ello traer una oleada de sentimientos como la tristeza, nostalgia y hasta arrepentimiento, es por ello que los fans las usan como soundtrack de días malos y su cerebro las asocia con estas emociones.

¿Cuál es la canción con la que te sientes triste?

Fotografía: Freepik.

En el primer lugar de este puesto se encuentra la banda estadounidense Panic! at the Disco, los críticos han catalogado su música como una mezcla de rock alternativo, pop punk y pop barroco y, según las declaraciones de los integrantes, su música está pensada para animar a las personas y darles "un respiro" del constante estrés del mundo adulto, pero sus letras han demostrado todo lo contrario ya que ellos no temen escribir sobre el amor, el odio y hasta el hartazo, incomodando así a quienes no se encuentran familiarizados con su estilo.

En el segundo puesto se encuentra Linkin Park, una banda formada en 1996 que se convirtió en un emblema de aquellos años, sus letras se encuentran repletas de críticas hacia los problemas sociales y los sentimientos negativos que pueden abrumar a las y los adolescentes, por lo que es fácil identificarse con ellos. Ahora, según el estudio realizado se concluyó que los fans de esta banda suelen sentirse tristes debido a que la salud mental es uno de sus temas más recurrentes y después del fallecimiento del vocalista, Chester Bennington, a causa de un suicido, este tema recobró gran relevancia para los seguidores de su música.

Finalmente, el tercer puesto está ocupado por la icónica banda de grunge Nirvana, el estilo que carecterizó a la banda hizo resurgir el punk y, su variante más tranquila, el post punk. Las letras que componían cada canción buscaban incomodar a quien las escuchara ya que las variantes entre ruidos suaves y otros bastante estruendosos hacían que muchas personas pensaran que se trataba de algo desordenado; por otro lado, se piensa que el suicidio de Kurt Cobain ha influido en los fans ya que muchos de ellos recuerdan la banda como algo nostálgico y dan bastante peso a la salud mental.

¿Por qué la música puede ponernos tristes?

La música se relaciona estrechamente con los sentimientos debido a la forma en que afecta nuestro cerebro y nuestro estado emocional, según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, la música puede activar áreas del cerebro asociadas con la emoción, como la amígdala y el sistema límbico y justo estas regiones cerebrales están involucradas en la generación y procesamiento de emociones.

La música puede influir en el estado de ánimo.

Fotografía: Freepik.

Además, la música puede influir en la liberación de neurotransmisores relacionados con las emociones, como la dopamina y la serotonina; otro estudio realizado por la Universidad de McGill mostró que escuchar música placentera activa el sistema de recompensa en el cerebro y aumenta la liberación de dopamina, lo que genera sensaciones de placer y felicidad.

Por otra parte, distintas áreas de la psicología han estudiado la conexión entre la música y las emociones desde una perspectiva cognitiva, señalando que la música puede evocar emociones al activar representaciones cognitivas asociadas con experiencias pasadas, estados de ánimo o contextos específicos.

