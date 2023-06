VIDEO | Niño conmueve a TikTok por romper en llanto al llegar de sorpresa al concierto de Los Bunkers

Tener la oportunidad de ver a una banda o cantante en vivo es un hermoso momento que te acompañará y cuando el concierto es de tu banda favorita, ésto se vuelve aún más preciado, es así como una madre, buscando regalarle una sorpresa a su hijo pequeño, lo llevó a la presentación de Los Bunkers que se realizó en la Ciudad de México el pasado 7 de junio. El video de la reacción del niño se volvió viral en redes sociales ya que incluso lloró al saber en donde estaban.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la hermana del pequeño y en ellas se puede ver como la madre le dice que irían a comprara algunas cosas y sin más datelles lo lleva hasta el Auditorio Nacional y le confiesa que están ahí para ver a Los Bunkers, una banda chilena que es la favorita del niño, quien tiernamente llora al saber que uno de sus sueños se cumplirá en ese momento.

El niño afirmó estar cansado, sin saber lo que le esperaba.

Fotografía: TikTok/@danae_silvaaaa

Concierto de Los Bunkers en el Auditorio Nacional

En el video se ve al niño cantando a la par de la banda, canciones como "Una Nube Cuelga Sobre Mí", "Llueve Sobre la Ciudad" y "Bailando Solo" y en todos ellos él se ve sumamente emocionado y lo que pasó de ser un día aburrido, se convirtió en esa gran sorpresa. Las imágenes se volvieron virales rápidamente y muchos fans de la banda están buscando que logren ver el video para saber que los mayores no son los únicos que disfrutan su música; algunas de las reacciones han sido:

"Así se disfruta de tu banda hasta quedar sin voz" (@maruastorgaorozco)

"Todo lleno de ilusión" (@kattec1)

"tqm niño que ama a los bunkers" (@beetdrawn)

"eres una súper mamá" (@fernandalb01)

"El mejor día!!!!" (@lukaamigos)

El niño disfrutó desde el balcón las canciones.

Fotografía: TikTok/@danae_silvaaaa

Fue después de una presentación en el Vive Latino 2023 que la banda regresó a los escenarios de México y miles de fans vieron la oportunidad perfecta para verlos después de mucho tiempo de ausencia, pero el concierto no sólo estaba lleno de personas adultas, sino que también habían niños que crecieron con aquellas canciones, por lo que disfrutaron de la misma manera la presentación. El video del pequeño cuenta con más de 70 mil reproducciones y aunque la banda aún no ha respondido, diarimente hay gente mencionándolos.

¿Quiénes son Los Bunkers?

Los Bunkers fue una banda de rock chilena formada en el año 1999 en la ciudad de Concepción y aunque tuvieron gran auge en Lationamérica, en 2014, anunciaron su separación como banda y realizaron una gira de despedida, sus integrantes siguieron sus carreras musicales en solitario o formando parte de otros proyectos artísticos, pero en el año 2023 regresaron a los escenarios haciendo una parada en el Vive Latino en donde también anunciaron los otros conciertos que realizarían en la Ciudad.

Después de ocho años regresó la banda.

Fotografía: TikTok/@danae_silvaaaa

Los Bunkers fueron considerablemente influenciados por bandas como The Beatles, The Kinks, The Who, Cream, The Zombies y The Rolling Stones. De igual forma, su sonido se destacó por incluir influencias de la música chilena, entre ellas, estilos de músicos como Los Tres, Santos Dumont, Inti-Illimani, Violeta Parra y Víctor Jara.