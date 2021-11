Muere Mick Rock, fotógrafo que retrató a los grandes rockstars de los 70

Mick Rock murió la noche de este jueves 18 de noviembre a la edad de 73 años, así lo dio a conocer la página oficial del fotógrafo en Facebook. Mick es reconocido por se uno de los fotógrafos más influyentes en la historia del rock. Durante la década de los años setenta trabajó para artistas de la talla de David Bowie, Queen, Ramones e Iggy Pop.

Rock inició su relación con el rock a finales de la década de los sesenta cuando conoció a Syd Barrett, primer guitarrista y líder de Pink Floyd. Se encontró con David Bowie. Fue una de sus fotos del Duque Blanco el que lo hizo impulsar su carrera, en ella aparece el músico mordiendo la guitarra de Mark Ronson sobre el escenario.

El fotógrafo del rock

El fotógrafo abandonó a Bowie en 1973 para trabajar con aristas de la talla de Queen, Iggy Pop, Blondie y los Ramones. Fue el responsable de la icónica portada del álbum Queen II donde aparecen los miembros de la banda retratados con la mitad del rostro iluminado.

Su trabajo se puede apreciar en las carátulas: The Madcap Laugh, de Syd Barrett; Transformer, de Lou Leed; Raw Power, de Iggy Pop and the Stooges; Sheer Heart Attack, de Queen; End of the Century, de Ramones o I Love Rock 'n' Roll, de Joan Jetts, entre otros.

En sus últimos años colaboró con The Killers, Lady Gaga, Daft Punk, MGMT, The Chemical Brothers y Snoop Dog. En 2019, Netflix publicó un documental acerca del legado de Mick Rock titulado: "SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock".

Lo despiden sus familiares

La noticia del fallecimiento del fotógrafo se difundió a través de su cuenta de Facebook, lo que conmocionó al mundo del rock que de inmediato han rendido honores a esta figura esencial en el devenir de la imagen dentro de este género.

Es con el mayor dolor que les compartimos que nuestro amado renegado psicodélico Mick Rock ha completado su travesía jungiana al otro lado. Todos los que han tenido el placer de existir en su órbita saben que Mick fue siempre mucho más que 'el hombre que fotografió los 70'. Fue un poeta fotográfico", fue el mensaje de familiares.

