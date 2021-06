Syd Barrett tuvo una breve y mal lograda carrera en solitario tras su salida de Pink Floyd.

«The Madcap Laughs» fue grabado de manera exprés en escasos días y suena como tal. Barrett recibió la ayuda de Roger Waters y David Gilmour (quién lo sustituyó en Pink Floyd) en la producción del álbum.

Un trabajo fantasmal

Las canciones avanzan a los rumbos entre letras cósmicas. A veces, la voz (para entonces ya sonaba cansada) de Syd se pierde entre quejidos desafinados. Incluso se puede oír el sonido de hojas a mitad de alguna canción. También hay un falso inicio en «If It's In You».

Las surreales letras aparecen en «Dark Globe», «Octupus» y «Terrapin». A pesar de que la instrumentación es austera, hay musicalidad muy bien lograda en «Late Night», donde aparece una guitarra slide que fue tocada con un mechero.

El héroe olvidado

«Love You» es una canción juguetona y terriblemente pegajosa. Lo mismo pasa con los ritmos de «Here I Go» y «Golden Hair».

Un músico subestimado que, dentro de su debilidad mental, nos ofreció un trabajo fantasmagórico tremendamente sincero.

Por ello debe ser recordado.

Por RODRIGO CASTILLO.