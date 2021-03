Queen: El tema que los consolidó como la MEJOR BANDA del MUNDO; no, no es 'Bohemian Rhapsody'

«The Game» es un trabajo impecable, es un sencillo álbum de rock and roll, con una serie de estupendas canciones.

Es el octavo álbum editado por Queen en donde podemos encontrar rock de alto calibre («Need Your Loving Tonight») junto con hard rock («Dragon Attack»), sonidos new wave («Rock It [Prime Jive]») y baladas al muy puro estilo de Queen («Sail Away Sweet Sister», «Play The Game»).

Pero todo el álbum descansa a la sombra de dos canciones: «Crazy Little Thing Call Love» y «Another One Bites The Dust». La primera es un perfecto homenaje a Elvis Presley, con un sonido que evoca a los años 50 y un precioso solo de guitarra a cargo de Brian May. Mientras que la segunda, es una canción clave en la historia de la agrupación, fue el tercer sencillo del álbum y encabezó las listas más importantes del mundo. Escrita por John Deacon, contiene una línea de bajo hoy clásica en la historia de la música.

El sonido de los 80

El álbum ingresó con fuerza en el mercado estadounidense, pues en la Unión American encabezó las listas de los discos más vendidos. Además, «Another One Bites The Dust» les do su segundo número uno dentro de los sencillos más vendidos aquel años. La canción sonó en todas las discotecas de las principales ciudades del mundo. Al mismo tiempo, fue una inspiración para el sonido que se desarrolló en los años ochenta.

A partir de este momento, Queen se convirtió en una de las bandas más espectaculares del mundo. Comenzaron una gira mundial que se desarrolló en grandes estadios. Con esto, los británicos ingresaron al denominado 'rock de arena', que fue muy popular durante los setenta y ochenta, con Led Zeppelin y los Rolling Stones como grandes exponentes.

Los liderados por Freddie Mercury se convirtieron en una de las bandas más respetadas de la escena musical. Estatus que conservaron durante largo tiempo. Su actuación en Live Aid, es considerada como el mejor concierto de la historia. Por desgracia, la reina tuvo que abdicar a la corona tras el fallecimiento de su cantante en 1991. Pero «The Game» es un deleite de principio a fin.

Álbum clásico

«The Game» fue el primer álbum de Queen en incluir sintetizadores, lo que permitió que el grupo rompiera el mercado estadounidense y representa la obra mejor lograda del cuarteto después de «A Night At The Opera» (EMI, 1975).

Un clásico que hay que rescatar del olvido.

Por RODRIGO CASTILLO.