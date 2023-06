Horóscopo gitano: descubre qué signo eres y cómo define tu suerte

El pueblo gitano utiliza su propia astrología para advertir sobre futuro y predecir la suerte. Desarrolló su propia visión del sol, las estrellas y la luna; su horóscopo cuenta con características que distinguen a los nacidos dentro de los diferentes signos. Hoy te invitamos a descubrir qué símbolo es el que te rige por tu fecha de nacimiento, y cómo esto define tu personalidad y características.

El horóscopo gitano se une a las tradiciones adivinatorias de su pueblo, como la cartomancia (que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de los naipes o cartas) y la quiromancia (práctica de la evaluación del futuro de una persona por la "lectura" de la palma de la mano), y así han desarrollado su propia cosmovisión.

¿Qué signo eres en el horóscopo gitano?

Los gitanos tienen signos que determinan las características individuales, particulares para los nacidos en ciertas fechas. Estos parecen guardar una correspondencia con los de la astrología clásica occidental. Una de las leyendas de este pueblo es que poseen poderes mágicos de manera natural: desde adivinatorios hasta telequinesis.

Los gitanos tienen signos que determinan las características individuales. Foto: Especial

COPA (21 de enero al 19 de febrero)

Para los gitanos es un símbolo de abundancia y prosperidad. Personas llenas de amor para dar, generosas y atentas, que se preocupan por los que les rodean. Tan creativos como indecisos. Gastadores compulsivos con el defecto de gastar más de lo que ganan por su terrible defecto de querer hacer felices al entorno. Por esta incapacidad, pueden llegar a sufrir episodios de estrés severos con fatiga crónica.

En el amor eres inconstante, pues te enamoras demasiado y con mucha frecuencia. Te comprometes con facilidad, y eso es algo que la gente a veces encuentra excesivo. Eres un trabajador honrado y muy dedicado, que no deja asunto por resolver. Prefiere alargar su jornada antes que dejar pendientes. Un buen jefe, pero prefieres el anonimato de los que trabajan en una obra conjunta.

Signo zodiacal equivalente: Acuario.

CAPILLA (20 de febrero al 20 de marzo)

Un signo intuitivo, capaz de consolidar sólidas amistades a las que acuden en situaciones de apremio. Desconfiados por naturaleza, sólo rompen estos muros al sentirse más seguros. Una persona de un gran sentido espiritual, que vive dividido entre los deberes mundanos y aquello que le demanda el mundo. Un soñador que se abstrae en planes para un mundo mejor, pero que no siempre sabe cómo convertirlos en realidad.

Eres disperso, y sabes que en el mundo hay algo más que nosotros mismos. Te dedicas a las buenas obras sin un sentido de la recompensa. En el amor eres inconstante, pues tus muchos intereses mantienen tu mente lejos de la persona amada. Pero cuando estás con ella, de verdad, es el centro e tu mundo.

Signo del zodiacal equivalente: Piscis.

PUÑAL (21 de marzo al 20 de abril)

Un arma de honor que debe ser manejada por alguien diestro. Es un signo sumamente proactivo, poco apegado a personas y situaciones, capaces de pensar en frío cualquier problema. No obstante, su impulsividad también se hace presente. Tienen una gran capacidad de organización. Aguerridos y a los que es mejor no contradecir. No acepas un no por respuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con los negocios.

Emprendedor y visionario. Sabes localizar la oportunidad ahí donde surge, y la llevas a consolidarse. No te vienes abajo ante los problemas y los reveses. Eres un jefe perfeccionista, y un trabajador que no deja cabo suelto. En el amor puedes ser algo dictatorial, pues siempre quieres ejercer tu voluntad. No sabes conceder, y esperas que tu palabra sea ley.

Signo zodiacal equivalente: Aries.

Se dice que poseen poderes mágicos como adivinatorios hasta telequinesis. Foto: Pexels

CORONA (21 de abril al 20 de mayo)

El lujo, confort y el poder están asociados a los nacidos bajo el signo. Debido a su gran interés por alcanzar el éxito, se tornan tercos y antipáticos a los ojos de las demás personas. Se sabe rey de su casa y de su destino. Eres trabajador, e imprimes en cada una de las cosas que haces el sello de tu realeza, de tu perfeccionismo. No te molesta trabajar de sol a sol, ni en las duras tareas que otros desprecian, pues sabes que toda duro empleo nos hace nobles.

Eres una pareja amorosa y un buen padre o madre de familia. Un artesano que sabe colocar todo su amor en las piezas que crea. La corona invisible que llevas está forjada con ti tesón y tus obras. Quizá lo que se te puede reprochar es que el trabajo, para ti, está en primera línea. Y puedes dejar por él a su familia en segundo término.

Signo del zodiaco equivalente: Tauro.

CANDELABRO (21 de mayo al 20 de junio)

Son inteligentes y causan gran admiración entre las personas que se encuentran en su entorno. No se les conoce como gastadores sino como grandes administradores de los recursos económicos. Comunicadores son extraordinarios. Una persona que sabe hacer de toda morada, por sencilla que sea, un palacio. Te gusta el trabajo y esforzarte en hacer bien las cosas. Cuando tienes empleados, te cuesta delegar, y prefieres hacer todo por ti.

Tienes que aprender a disfrutar del tiempo para ti. Sueles mantener a tu familia muy unida. Sabes dar a cada uno de sus miembros el lugar que merecen, sin que nadie se sienta relegado. Eres algo riguroso con tu pareja y con tus hijos, y los tienes bajo un régimen que a veces les sofoca. Tienes un profundo sentido de la religión: encuentras lo sagrado en todas partes.

Signo del zodiaco equivalente: Géminis.

El horóscopo gitano se une a las tradiciones adivinatorias de su pueblo. Foto: Pexels

RUEDA (21 de junio al 21 de julio)

Sus cualidades de liderazgo son evidentes y consiguen atraer a grandes masas. La rueda que impulsa las carretas y los vagones es la herramienta esencial del pueblo gitano. Una persona iría al fin del mundo para hallar a quien será el amor de tu vida. Eres una persona muy cercana a los ciclos naturales, y dejas que la luna y las estaciones se entrometan en tus sentimientos. Tus pasiones están muy conectadas con el medio ambiente.

Sabes responder bien a la presión, y eres un trabajador dedicado, que nunca deja de formarse y aprender. Te gusta viajar, y en todas partes te sientes como en tu hogar, pues sabes estar en el mundo, disfrutando de las particularidades de cada espacio. Para ti la vida es una rueda, que gira lenta hacia la eternidad. En ese ir y venir siempre hay espacio para la alegría y la ventura.

Signo del zodiaco equivalente: Cáncer.

ESTRELLA (22 de julio al 22 de agosto)

Como lo indica su nombre, este signo tiene gran brillo que impacta a todo a su alrededor. Se exigen demasiado por su afán de convertirse siempre en los número uno. Si naciste bajo este signo, eres un líder natural, que sabes guiar a tu gente al lugar donde desean estar. Tienes una gran visión sobre la mejor manera de llegar al progreso: ahí es a donde conduces a la gente a tu cargo.

Brillas con luz propia, gracias a tu talento y tu fuerza natural. Eres el centro de las miradas a donde quiera que vas. No todas son de admiración: es mejor que tomes precauciones contra la envidia. Un seductor natural que sabe hacerse amar, pero que es inconstante en sus relaciones. Te dejas querer, pero rara vez amas en la misma intensidad. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan.

Signo del zodiaco equivalente: Leo.

CAMPANA (23 de agosto al 22 de septiembre)

Es el signo más bondadoso de todo el horóscopo gitano. Tienen un gran sentido de la ayuda social. La campana era esa voz que mantenía unida a la tribu. Tienes una personalidad vibrante, luminosa, que destaca entre la gente. Eres de ánimo elevado, de talante sencillo, transparente… No es difícil quererte. Eres una persona que le gusta más comenzar una empresa que seguir la senda marcada por los demás. Tienes tantos proyectos que no te alcanza la vida para echarlos todos a andar.

Eres creativo e incansable. Debes probar suerte como diseñador de moda o artista, pues la visión que imprimes a las cosas es de esas que sobreviven al tiempo. Te enamoras con facilidad, muchas veces, pero en cada ocasión entregas el corazón de manera sincera y rotunda. Tu principal problema es tu falta de capacidad administrativa, que suele ponerte en problemas cuando se trata de controlar tus gastos.

Signo del zodiaco equivalente: Virgo.

Este horóscopo se une a las tradiciones adivinatorias de su pueblo, como la cartomancia. Foto: Pexels

MONEDA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Grandes empresarios con habilidades para manejar negocios. Cuidan mucho de su salud y son capaces de proyectar toda su energía al entorno inmediato. Si naciste bajo este signo eres una persona que tiene una necesidad muy grande de valores materiales. Si sientes un vacío en tu bolsillo, te llena una gran ansiedad. Aunque algunos ven en eso una ambición enfermiza, es la manera en que te mueves con eficiencia en el mundo.

Usas esos recursos para cosas nobles: un hogar, una familia, la dicha de tu pareja. Eres un trabajador que va antes por la ganancia que por el reconocimiento. Si no ves beneficios, te vas a otro lugar. Para ti las cosas están claras, y es lo menos que mereces. Como pareja eres selectiva, y pides lo mismo que das.

Signo equivalente del zodiaco: Libra.

DAGA (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los gitanos visualizan la daga como el signo de la fortaleza y la madurez. Son muy tercos y de carácter fuerte. En el amor, sus relaciones son intensas. Si naciste bajo este signo eres una persona con la pasión a flor de piel, que deja fluir las emociones, sin atender si son positivas o negativas. Para ti está bien actuar de la manera en que uno se siente. El corazón manda en todos los ámbitos de tu vida.

Como pareja te parece que los celos y la posesividad son parte esencial de la convivencia, que son herramientas para decirle a una persona que le amas y te importa. Sin embargo, pocas veces eres consciente de que la intensidad con la que vives esas relaciones termina por dañarlas. La vida, para ti, es una, y no separas tus emociones del trabajo. Algo que puede dañarte por la tendencia que tienes de dejarte llevar. Sin embargo, eres un compañero solidario, y un trabajador responsable.

Signo equivalente del zodiaco: Escorpio.

El pueblo gitano utiliza su propia astrología para predecir la suerte. Foto: Freepik

HACHA (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La aventura les acompaña permanentemente por lo que se tornan sumamente imprudentes. No son capaces de visualizar el peligro que les amenaza. Si naciste bajo este signo eres una persona trabajadora y visionaria. Nunca inviertes esfuerzo en donde sabes que no habrá fruto… pero siempre sabes donde habrá frutos. Para ti el trabajo es la única filosofía de la vida, y te esmeras en cultivarla.

Como pareja eres un proveedor, y no dejas que nada le falte a ninguna de las personas a tu cargo. Te dejas la piel por ellos. Eres, la mayoría de las veces, demasiado duro contigo mismo, y no te concedes descanso ni la oportunidad de fallar. Ves en ello debilidad, y no te gusta ser visto de esa manera. Debes aceptarte como una persona: falible y humana. Te gusta ir un paso por delante del futuro.

Signo del zodiaco equivalente: Sagitario.

HERRADURA (22 de diciembre al 20 de enero)

Fieles, entusiastas y perfeccionistas. Muchas veces descuidan su salud por alcanzar sus metas. En lo laboral, no tienen límites a la hora de emprender un nuevo proyecto. Son la ventura de las personas a su alrededor. Amorosos y nobles, se centran en el cuidado de quienes les rodean. Son personas comprometidas y que rara vez mienten, pues saben que una mentira destruye todo cuanto rodea al mentiroso.

Son parejas fieles, que rara vez engañan, pero que demandan amor verdadero. Quieren que las casas sean espacios de felicidad, y no admiten menos. Saben trabajar muy bien en equipo, pues les gusta que en las relaciones humanas impere la armonía y la generosidad. No les agrada la violencia ni la tensión, y evitan los conflictos.

Signo del zodiaco equivalente: Capricornio.

Con información de El horóscopo de hoy