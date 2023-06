"F" por ellos, estos son los signos a los que peor les va en el amor

Todas las personas que ya comenzaron su vida romántica al menos en una ocasión han salido con el corazón roto y aunque muchos consideran a esto parte de la vida, hay quienes no están de acuerdo con el hecho de "estar salados" en el amor, algo que de hecho podría relacionarse con su fecha de nacimiento, ya que, gracias a la astrología no sólo se determinan defectos y virtudes, sino que también es posible saber cómo te irá en cada rubro de tu vida.

Así que si eres una persona que sale de una relación tóxica para entrar en una peor, talvez no se deba a que no aprendes de tus errores o a que seas un imán de problemas, pues todo podría estar relacionado con tu signo zodiacal. Pues así como hay signos que se caracterizan por ser atractivos o fieles, hay otros que simplemente no son afortunados en el amor.

Por ello, antes de que desistas de encontrar a la persona de tu vida será mejor que verifiques que tu signo del zodiaco no este en esta lista y en caso de que esté, no te preocupes, sabiendo qué es lo que te hace ser presa de malas relaciones románticas es posible que logres ponerle un alto a quienes se aprovechan de tus buenos sentimientos.

Signos zodiacales a los que les va mal en el amor

Uno de los signos más románticos, dulces y detallistas del zodiaco, también es de los menos afortunados en el amor, ya que muchas veces dan más de lo que reciben y su empatía es vista como un punto débil del que sus parejas se aprovechan para salirse siempre con la suya al manipularlos, esto a sabiendas de que suelen ser muy indecisos y poco conflictivos, algo que convierte a los Libra en uno de los signos menos afortunados en el amor.

Además, los libra son personas que no conocen puntos medios, por lo cual su pasión y arrebato los puede convertir en personas dramáticas y hasta absorbentes, algo que muchas veces termina hartando a sus parejas, quienes ven a los Libra como personas inestables y hasta tóxicas, algo que provoca que terminen rompiéndoles sus corazoncitos al dejarlos.

Otro signo zodiacal al que le va mal en el amor es Virgo y esto se debe en buena medida a su obsesivo perfeccionismo, mismo que los hace ver defectos en cualquier aspecto de su relación y hasta de su pareja, ante lo cual no suelen quedarse callados, por lo que son concebidos como exigentes y brutalmente honestos, rasgos que si bien podrían ser virtuosos, considerando que hay personas que prefieren vivir en una mentira antes de afrontar la verdad, también pueden ser vistos como defectos insoportables.

Esto sin mencionar que, detrás del perfeccionismo de los Virgo se esconde una masa de inseguridad que los hace presa de celos y pensamientos negativos en los que se imaginan traicionados por su ser amado, algo que los vuelve posesivos, celosos, desconfiados y hasta territoriales, características que ocasionan que las personas lo piensen antes de proponerles tener una relación seria.

El signo del zodiaco con peor suerte en el amor

Algo curioso de la suerte en el amor según la astrología es que en general a los signos de tierra no les suele ir bien en el amor, aunque hay uno que se lleva la corona de la peor suerte en el ámbito romántico y ese es Capricornio, signo zodiacal que a pesar de distinguirse por su inteligencia siempre parece optar por su peor pretendiente, cayendo así en un patrón de parejas inestables que no los valoran.

Las cabritas del zodiaco son las típicas personas que se aferran a su relación aunque todos sepan que esta va mal, literal todos les dicen "amiga date cuenta" y ya se dieron cuenta, pero no quieren soltar por miedo a la soledad y a tener que construir desde cero una nueva relación, esto debido a que valoran mucho el tiempo y no quieren enfrascarse a construir algo desde cero, aferrándose así a los buenos momentos, aunque estos sean los menos.

Sin mencionar que, como suelen centrarse mucho en sus objetivos económicos y profesionales, suelen descuidar a su pareja, algo que da pie a que si les son infieles ellos ni siquiera lo noten, haciendo así honor a los cuernos que caracterizan a su emblema zodiacal.

