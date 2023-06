A pesar de que todos los signos zodiacales tienen virtudes y defectos, hay algunos que destacan por sus características negativas, tal es el caso de Aries, Escorpio, Géminis y Leo, algo que provoca que muchas personas creyentes de la astrología eviten tener relaciones de cualquier tipo con las personas que nacieron en las fechas que corresponden a estos signos, pero ¿realmente son tan malos?

Aunque resulte difícil de creer, estos suelen ser los signos más afortunados en el amor, ya que su halo de misterio y espíritu aventurero los hace destacar de resto, de tal manera que con ellos no hay medias tintas, o los odian o los aman, pero, para su mala suerte, la mayoría de las personas los evitan.

¿Los creídos o los doble cara? Este es el signo que nadie tolera y "y la queso" | Foto: Pixabay

¿Cuál es el signo más odiado del zodiaco?

Con todo y el hecho de que los signos mencionados son los menos populares cuando se trata de hacer amistades, hay que dejar en claro que hay uno en particular que es considerado como el más odiado del zodiaco y esto se debe en buena medida a la mala fama que les han hecho algunos ex resentidos o personas que simplemente no congeniaron con su carismática personalidad y sí, nos referimos a los Géminis.

El odio hacia los gemelos del zodiaco se ha hecho tan viral que en redes sociales pululan los memes en los que se establecen frases como "Dios te abandonó el día que un Géminis llegó a tu vida", algo que muchos han interpretado como una clara señal de que los regidos por este signo son personas que es mejor tener de lejitos, algo que de hecho podría ser un completo error, ya que con todo y su dualidad, los Géminis son excelentes oyentes, sociables y de buen corazón, aunque a veces lo traiciona su boca y terminan hablando de más, no porque no sepan guardar secretos sino porque aman el chisme.

¿Por qué todos odian a Géminis?

A pesar de que el odio a los Géminis es una posición muy subjetiva, hay que tomar en cuenta que hay ciertas características que posiblemente contribuyeron a su mala fama, tales como su inestabilidad en el amor. No es que este signo del zodiaco no pueda ser fiel, la cosa es que es fanático del cambio y no le gusta estar sometido a la monotonía, por lo cual si no encuentra una pareja divertida y activa lo más probable es que le rompa el corazón a más de uno.

Además, el propio glifo de Géminis da cuenta de su dualidad, la cual los hace cambiar de opinión constantemente, algo que puede desesperar a las personas de su alrededor, quienes piensan que les falta determinación o visión, ya que les estresa alguien tan dinámico e inseguro. Pero, lejos de ser personas que que no sepan lo que quieren, los Géminis prefieren probar todas su opciones antes de tomar una decisión final, a ellos no les gusta que alguien más les diga qué les conviene o no, ellos prueban, se equivocan y aprenden por sí mismos.

En el ámbito de sus relaciones personales los Géminis también pueden darse a odiar debido a que les encanta enterarse de todo, algo que no estaría mal si pudieran guardar secretos, pero la realidad es que sólo hace falta "picarles un poco la cresta" para que te terminen diciendo santo y seña de sus familiares, amigos y hasta pareja, así que la discreción no es algo seguro con ellos. No así la diversión, la buena plática y el sexo, ya que en estas áreas, Géminis se saca un diez absoluto.