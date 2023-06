Sorry not sorry: este signo zodiacal es brutalmente honesto

A pesar de que la mayoría de las personas dicen valorar la honestidad en los demás, hay ocasiones en las que se contradicen, pues, cuando encuentran a alguien que no teme en decir verdades incómodas en cualquier situación se sienten incómodos con su presencia, al grado de que comienzan a evitarlos por ese rasgo que en un principio llamó su atención, dejando en claro que prefieren una mentira piadosa en vez de una verdad dolorosa.

Esto no suele afectar a las personas que son brutalmente honestas, ya que muchas veces prefieren su soledad en vez de estar con personas doble cara, y esto se relaciona de manera directa con su signo del zodiaco, el cual además de influir en sus virtudes y defectos, los hace ver la vida de una manera transparente que los aleja de los filtros de lo políticamente correcto, pues para ellos no hay nada más valioso que la verdad, así que si quieres a alguien que nunca te mienta, lo mejor será que incluyas en tu lista de amigos a alguien regido por el signo más honesto del zodiaco.

¿Cuál es el signo más honesto del zodiaco?

Podrán tener muchas red flags, pero los regidos por Aries tienen la cualidad de la honestidad marcada en cada partícula de su ser, así que puedes estar seguro de que ellos no van a mentir por convivir o para encajar, ya que siempre dejarán que su personalidad hable por sí misma. Su carácter fuerte hace que nunca se tienten el corazón al momento de hablar con alguien, pues su parte objetiva siempre les gana, en términos simples son personas de acción que no dejan que sus sentimientos nublen su razón.

Así que si les pides un consejo prepárate para que te digan todo lo que nadie se atrevió a confesarte, nada de apoyarte a regresar con tu ex tóxico, si ellos tienen el contexto te van a decir "amiga date cuenta" y un largo historial de todas las veces que "el cucaracho" te engañó.

Aries es el signo más honesto del zodiaco / Foto: Pixabay

Y ya que son pocas las personas que soportan escuchar la cruda verdad, es común que los Aries no logren conservar a muchos amigos, algo que no les preocupa, ya que ellos se quedan con la conciencia tranquila de que es mejor ser recordado como alguien brutalmente honesto que como alguien que se la pasa mintiendo por agradar a los demás.

El signo zodiacal que nunca miente

Es prácticamente imposible que un Aries te mienta, ya que su estilo es decir las cosas de frente, no le aumenta ni le quita detalles, simplemente dice las cosas tal y como son. Lejos de ser uno de los signos más chismosos del zodiaco, los Aries sólo emitirán su opinión si se las pides y no tendrán inconvenientes en confesarte que no te comparten de su agua simplemente porque no quieren.

Este signo de fuego no se anda por las ramas y no le importa que la situación no sea la idónea, si es la hora de contar su versión de los hechos no se tentará el corazón al momento de emitir la verdad, algo que los hace confiables, transparentes y buenos jueces, ya que su objetividad siempre los hará valorar a las pruebas por lo que muestran, alejándose así de la elocuencia de las palabras.

SIGUE LEYENDO:

Astrología: ¿cuál es el signo más atractivo para las mujeres?

Solsticio de verano: cómo afectará a los signos los próximos tres meses del 2023