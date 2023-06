Despídete del cucaracho: así le puedes demostrar a un hombre que eres más feliz sin él

Terminar una relación amorosa suele ser complicado, porque incluso cuando todo concluye en buenos términos, siempre suele haber alguien que no termina de superar al otro, por lo que es bueno que establezcas límites y estés muy seguro de qué es lo que quieres, pues si tu objetivo es seguir tu vida sin tu ex, lo mejor será que le dejes en claro que tu felicidad no depende de él.

Esto no en un afán destructivo, sino con el objetivo de que ambos puedan seguir avanzando y encontrar el afecto más importante de todos: el amor propio. Es este sentimiento es que ayuda a que las heridas sanen y que poco a poco te orilla a volverle a encontrar los colores a la vida, hasta que un día las cicatrices del corazón dejan de doler y tus sonrisas ya no le pertenecen a nadie más que a ti.

Tu sonrisa sólo depende de ti | Foto: Pixabay

Así puedes demostrarle a tu ex que eres feliz sin él

Sin importar el sexo, orientación o identidad de género de tu ex pareja, hay ocasiones en las que las personas tienen un sentido de pertenencia en sus relaciones, incluso cuando estas ya concluyeron, algo que les hace creer que sus examores estarán a su disposición siempre que ellos quieran, premisa que es un error porque es una concepción que parte de la estabilidad, sin considerar el cambio de las situaciones y la evolución de cada persona.

Así que si tu ex es el típico tóxico que cree que siempre estarás para él, es momento de que le demuestres lo feliz que eres sin él, no porque le debas explicaciones de tu vida ni por venganzas absurdas, sino porque mereces que respeten tus decisiones y que tu sonrisa no dependa de nadie.

Abraza tu soledad

Lo más importante para demostrarle a tu ex que eres feliz sin él es verdaderamente sentirte orgullosa de que lograste cerrar un ciclo y pasar de página. Ninguna persona necesita del afecto de otra para sobrevivir y eso es algo que debes tener muy claro al concluir con una relación tóxica, así que más que buscar una nueva pareja, es importante que te centres en ti, en tus proyectos, metas y descanso tanto físico como emocional.

Es mejor estar sola que mal acompañada y la mejor compañía eres tú | Foto: Pixabay

Diviértete con tu familia y amigos

Hay personas que al concluir un noviazgo se la pasan semanas llorando y es comprensible ya que cada quien enfrenta su duelo de una manera diferente, pero es importante que poco a poco vayas recuperando tu vida diaria. Incluso puedes ver esta separación como un buen momento para innovar tu rutina, retomar hobbies y acercarte más a tus amigos y familia, quienes en ocasiones se llevan la peor parte de las relaciones absorbentes al ser desplazados por los intereses románticos.

Nunca descuides a tu familia y amigos por una relación romántica | Foto: Pixabay

Mantén un contacto cero con tu ex

También hay quienes en vez de disfrutar verdaderamente de su soltería únicamente se dedican a subir historias a redes sociales para demostrar una felicidad que en el fondo no tienen y que puede hacerlos presas de las apariencias en la red, algo que es muy común en las generaciones más jóvenes, donde pueden simular tener una vida perfecta aunque esto sea sólo una pantalla para ocultar sus problemas.

Y lo peor es cuando esta imagen proyectada va dirigida a un ex, ya que más que querer estar feliz por ti, buscas vengarte o dejarle en claro que a ti te está yendo mejor que a él, algo que no es sano para ninguno de los dos, por lo que lo ideal cuando concluyes una relación es mantener un contacto cero con tu ex, al menos hasta que estés seguro de que tanto tú como esa persona han podido pasar de página.