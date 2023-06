¿Los más llorones? Estas son las características de los signos de agua, según el zodiaco

Cada signo zodiacal tiene sus propias características, las cuales obedecen a la posición de los astros en su temporada, sin embargo también hay otros factores que contribuyen a delinear la personalidad de las personas, tales como su signo ascendente, el astro que los rige e incluso, el elemento al que pertenecen.

Pues, aunque hay 12 signos del zodiaco estos se dividen en cuatro grupos de tres, mismos que se incorporan a uno de los cuatro elementos, es decir, fuego, tierra, aire y agua, cuestión que también termina dando virtudes y defectos a las personas. Sin embargo, hay muchos mitos en torno a esto, tales como el hecho de que los signos de fuego son los más candentes o que los signos de aire son demasiado volátiles en temas románticos.

Por ello en esta ocasión te diremos si es cierto que los signos zodiacales regidos por el agua son los más llorones, concepción que suele estar asociada con la relación que existe entre las lágrimas y el mar, ya que ambos líquidos son salados, turbios y con una larga historia detrás.

Astrología: ¿Los signos de agua son llorones?

Si bien es cierto que los signos de agua son los más sentimentales de todos, hay que tener en cuenta que no son tan frágiles como aparentan, ya que detrás de sus caritas tiernas hay un ser poderoso y fuerte que nunca se rinde y que siempre logra salir de las dificultades que se le atraviesan en el camino. De tal suerte que, aunque es posible que se permitan llorar cuando ya no pueden más, literalmente "una lloradita" les reinicia la vida, ya que después de sacar todo lo que tienen "atorado en la garganta" es momento seguir adelante y no dejar que las adversidades los derrumben

La razón por la que los signos de agua son concebidos como los más llorones del zodiaco tiene que ver con el hecho de que sus emociones fluyen libremente y siempre expresan todo lo que piensan y sienten, de manera que es casi imposible que se quedan callados ante una injusticia.

Estas son las características de los signos de agua

Además de ser emocionales, los signos zodiacales regidos por el agua son bastante empáticos, por lo cual se caracterizan por dar amor y protección, posicionándose como los signos más tranquilos y amorosos de la rueda zodiacal, los cuales, lejos de ser problemáticos, son bastante tranquilos, centrados y tolerantes. Aunque esto no significa que no tengan su carácter, ya que hasta el mar más hermoso puede provocar un verdadero tsunami.

Otra de las características de los signos de agua es que son muy transparentes y les gusta la verdad, por lo cual algo que valoran al máximo es la honestidad. Sin embargo, esto los puede llevar a una obsesión de saber todo de sus seres queridos, algo que los puede volver parejas tóxicas, posesivas y codependientes, de tal suerte que sus estados de ánimo varían en función de lo bien o mal que estén con sus parejas.

SIGUE LEYENDO:

Astrología: ¿cuál es el signo que más atrae a los hombres?

Martes 13 de junio: no salgas de casa sin leer estas recomendaciones de acuerdo a tu signo