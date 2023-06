Dime lo primero que ves en la imagen en este test visual y te diré tu debilidad como pareja

El test visual es un recurso poderoso para conocer más acerca de nuestra personalidad. Acceder a algunos datos que pueden estar ocultos o inconscientes, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en cuestiones de amor y pareja. En esta oportunidad se presenta una imagen al estilo de pintura artística.

¿Cuál elemento de la composición has visto primero?

Test visual. Fuente: Pinterest

Pájaro

Si has visto este animal en primer lugar, esto se traduce en que tu debilidad es la necesidad de hacerte cargo o cuidar de alguien más. Tu satisfacción se encuentra en velar por la seguridad y el bienestar de tu pareja. Pero esto puede traer complicaciones si te enamoras de una persona que deteste este tipo de posturas y sea muy independiente a nivel emocional.

Sirena

Si en este test visual de personalidad has detectado principalmente a este personaje mitológico, entonces eres una persona muy positiva y optimista en el amor. Si no conectas rápido con alguien a nivel amoroso, no te frustras fácilmente y siempre esperas algo mejor. Pero la debilidad se encuentra en que a veces dejas pasar oportunidades de relacionarte y vincularte con buenas personas por pensar que siempre habrá alguien mejor. Aprende a darte tiempo de conocer a otros en todas sus facetas y profundidades.

Concha

Si este objeto llamó tu atención por sobre los demás, entonces tu debilidad es que te dejas llevar por lo superficial y material a la hora de relacionarte con tu pareja. Tus elecciones amorosas las tomas en base a lo que puedes ganar con el vínculo y la conexión emocional queda totalmente de lado o en importancia secundaria.

Dinero. Fuente: Pinterest

Rostro de un hombre

En el caso de que hayas detectado en un primer momento este aspecto, entonces eres débil en cuestiones emocionales que están relacionadas con asuntos sin resolver de tu pasado y las experiencias transitadas a lo largo de tu vida. Seguir adelante te cuesta más que a otras personas, incluso más que a tu pareja, y debes concentrarte en superar los traumas y buscar la felicidad de a dos y en el presente.