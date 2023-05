¿Vender su medalla olímpica? Clavadistas mexicanas buscan una solución ante la falta de apoyo de la Conade

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez hablaron sobre la situación que viven los atletas de todas las disciplinas de natación en nuestro país, en donde aseguraron que se trata de situaciónes ajenas a ellas y que han complicado de manera significativa el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Estamos en un fuego cruzado"

Orozco y Agúndez aseguraron que "estamos siguiendo nuestras metas y objetivos, estamos tocando puertas, para buscar los recursos que nos ayuden a vivir, a competir y a ganar". Sobre lo que sucedió en los años recientes, Gabriela Agúndez explicó los momentos más importantes de este proceso, en donde se han quedado solas, rumbo al sueño de los Juegos Olímpicos.

1.- Regresando de Tokio comenzaron los problemas

2.- A principios de 2023 les anunciaron que no habrían más becas para las atletas y que no había salario para los entrenadores

3.- Hace dos semanas ganaron el pase para ir a competir al mundial, tanto en individual como en sincronizados

4.- Buscarán llegar a los Olímpicos, pero para poder tener un boleto deberán estar en diferentes competencias previas y demostrar la calidad de ambas.

En entrevista para Esta Mañana en El Heraldo Media Group explicaron que no tienen apoyos y alzaron la voz, ante la falta de ayuda del gobierno de México, pidieron a la iniciativa privada que se sumen al proyecto y al sueño de ambas, que ya fueron medallistas en Tokio 2020.

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez fueron medallistas en Tokio 2020

FOTO: El Heraldo de México

¿Hay diálogo con las autoridades?

Alejandra Orozco recordó que va por su cuarto ciclo olímpico y que recuerda que antes habían situaciones y complicaciones, "pero el atleta sólo tenía que preocuparse por responder en la cancha o responder en la alberca. Ahora ha sido una bola de nieve de cosas que se han ido acumulando y todos los deportes acuáticos nos hemos visto afectados".

"Es un tema de la Federación Mexicana, la Federación Internacional, el Comité Olímpico y la Conade. Hay falta de diálogo, pero al final, los únicos afectados somos nosotros. Nosotros salimos afectadas en este fuego cruzado (...) pero es claro que lo que necesitamos es planeación, proyección en nuestros caminos, en los procesos y en las eliminatorias, pero no lo tenemos", lamentó Alejandra Orozco.

Sobre las respuestas que han recibido de las autoridades, explicaron que "tuvimos una reunión en donde se nos dijo que se nos iban a quitar los apoyos, no por nosotros sino por cosas alternas que no están en nuestras manos. Pero a nosotros no nos sirve quedarnos esperando y tenemos que salir a buscar recursos y luchar por el sueño olímpico".

¿Vender la medalla olímpica?

Ante la necesidad de recursos para poder ir a las competencias y seguir con los entrenamientos, las medallistas han pensado en diferentes acciones para poder seguir con el sueño olímpico, entre ellas:

1.- Dar conferencias

2.- Invitar a la gente a los entrenamientos

3.- Alzaer la voz y pedir apoyo

4.- Subastar la medalla olímpica de 2020

Aunque es claro que esta opción es muy drástica y no les gustaría, por todo lo que representa y porque es historia para la natación de nuestro país, una de las tres disciplinas que más preseas le ha entregado a nuestro deporte en Juegos Olímpicos.

FOTO: El Heraldo de México

