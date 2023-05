Sin apoyo económico: Selección Mexicana de Natación Artística gana oro en Copa del Mundo

La Selección Mexicana de Natación Artística ha demostrado que con determinación y talento se pueden superar los obstáculos más grandes. Ayer a pesar de la falta de apoyo y recursos por parte de las autoridades en México, el equipo logró colgarse la medalla de oro en la Copa del Mundo de Egipto 2023.

La representación mexicana compuesta por Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Regina Alferez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefania Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano, demostraron su calidad al obtener una puntuación de 270.1584, superando a equipos como Italia y Francia en la prueba de equipo técnico.

La victoria del equipo mexicano de Natación Artística en la Copa del Mundo de Egipto no sólo fue resultado de su habilidad y esfuerzo, sino también de una rutina creativa y emocionante. La pieza musical que musicalizó su rutina fue "Don't stop me now" de la legendaria banda británica Queen, lo que les dio un ritmo vibrante y lleno de energía.

Además, las atletas del equipo utilizaron un vestuario amarillo brilloso con aberturas en los costados, lo que les dio un toque de originalidad y estilo único en la competición. Este atuendo reflejaba la determinación y confianza que el equipo tenía para ganar la medalla de oro, y sin duda, contribuyó a su victoria en la Copa del Mundo.

Al finalizar la competición, el Himno Nacional de México sonó en honor al triunfo del equipo, ganándose el respeto de sus rivales y dejando en alto el nombre de México.

Vendían trajes de baño para pagar sus viajes

Cabe destacar que la participación de la delegación mexicana en la justa mundialista estuvo en duda debido a la falta de recursos económicos para realizar el viaje. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) había cerrado todo tipo de apoyos debido a los problemas internos que se viven en el seno de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Hace un poco más de un mes, las atletas mexicanas tuvieron que vender trajes de baño por internet para costear sus viajes y competencias en el extranjero.

“Quienes quieran apoyarnos y tener un traje de baño como el nuestro te invito a que vayas a la página de Saffeti y lo pidas”, escribió Nuria Diosdado en sus redes sociales.

Sin embargo, gracias a la intervención de la iniciativa privada, el equipo pudo contar con el respaldo necesario para continuar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo año en París.

Mensaje de Nuria Diosdado en sus redes sociales. Foto: Especial.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

SIGUE LEYENDO

París 2024: los hombres podrán participar en natación artística por primera vez