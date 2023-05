¿Qué significa soñar que regresas con tu ex? Aquí te lo decimos

Hay parejas que son tan importantes que dejan un hermoso recuerdo por siempre en la mente de sus examores, aunque también existen algunas que son tan tóxicas que quieren ser borradas de la mente de sus antiguas parejas, pero en ocasiones parece que el subconsciente no las quiere dejar ir, ya que no sólo se aparecen en los pensamientos del día a día, sino en los sueños que llegan en tus momentos de descanso.

Y aunque para muchos esto es un verdadero dolor de cabeza o una señal de que volverán con sus exnovios, lo cierto es que en realidad, psicológicamente hablando tiene varios significados, los cuales lejos de ser premonitorios, tienen que ver con carencias, necesidades o problemas de índole personal, profesional y hasta financiera.

¿Qué significa soñar que regresas con tu ex?

Esto no implica necesariamente que tienes el deseo de recuperar tu relación con esa persona, aunque sí es uno de los posibles significados, ya que el subconsciente sabe cuáles son tus deseos internos, así que si eres una persona que aún no supera su anterior relación, lo más posible es que el significado de tu sueño sea la materialización de tu deseo de volver con tu ex o bien, de volver a sentirte amado, especialmente si ya enfrentaste un periodo largo de soltería.

En caso de que sueñes que regresas con un examor que tiene muchos años que no ves, es posible que este represente un conflicto que vives en la actualidad, mismo que no sabes cómo sobrellevar, especialmente si tu relación con esa persona no concluyó bien. Aunque si terminaste en buenos términos con tu ex y lo sueñas de pronto, es posible que te sientas solo o que no estés satisfecho con tu pareja actual, algo que te hace añorar el pasado con una persona que si lograba entenderte.

Soñar que regresas con tu ex no es un presagio de que son almas gemelas | Foto: Pixabay

Este es el significado de soñar con tu ex

El significado global de soñar con tu ex puede dividirse en tres grandes interpretaciones, las cuales dependerán de la situación en la que te encuentres:

En primer lugar puede significar que te faltó tener un cierre, ya sea porque su ruptura fue muy abrupta o porque las cosas terminaron de una manera que no les dejó un buen sabor de boca, significado que se adecúa más a las personas que enfrentaron la ruptura recientemente .

. También puede simbolizar que te enfrentas a una necesidad de cambio urgente, ya que no quieres estancarte o quedarte paralizado en algún aspecto de tu vida, el cual puede ir desde el ámbito personal hasta el profesional o financiero.

Soñar con tu ex, más allá que tener un significado puede deberse a que recibiste un estímulo que te hizo recordarlo, lo cual puede ir desde una mención de su nombre, un perfume, una foto o incluso un recuerdo que te hizo revivir experiencias con esta persona.

Soñar con tu ex también puede hablar de una necesidad de cambio | Foto: Pixabay

SIGUE LEYENDO:

Estos son los signos zodiacales más fríos en sus relaciones románticas, ¡olvídate de los besos y los mimos!

¡Los más dulces! Estos son los signos zodiacales más tiernos, según la astrología