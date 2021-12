Marleying o el arte de FELICITAR A TU EX EN NAVIDAD sin morir en el intento

¿Ya sabes a quién vas a felicitar en esta Navidad? La época decembrina es una de las favoritas para todos, pues es la oportunidad ideal para convivir con tus seres queridos en familia, amigos y entre pareja. Sin embargo, puede que un ex se haga presente durante estas fechas.

Una de las preguntas que puedes hacerte durante Nochebuena es si felicitar o no a tu exnovio. Existen varios pros y contras, todo depende de si quedaron en buenos términos luego de la ruptura, si aún siguen en contacto, que tan seria fue su relación y si aún te encuentras en duelo por la separación.

Es algo que le pasa a todo el mundo y puede tener relación con el estado de ánimo que se genera en Navidad, pues somos más propensos a la nostalgia, la melancolía y a sentirnos solos, pues la ausencia de un ser querido se hace más evidente con las fiestas.

¿Cómo debes felicitar a tu ex en Navidad?

Si conforme se acercan las fiestas decembrinas te acuerdas de tu ex, es algo muy normal. De hecho, existe un término para esta conducta: Marleying, creado a partir de una consulta del sitio de citas "E-Harmony". La plataforma entrevistó a 4 mil personas y el 11 por ciento aceptó ponerse en contacto con su antigua pareja.

La Navidad puede traerte recuerdos sobre tu ex, sobre todo si celebraste a su lado el año pasado, pero también se debe a la presión social, pues todo es paz, amor, buena onda y nos vemos obligados a mandar mensajes o responder una felicitación. Algunas personas también lo usan como la excusa perfecta para volver a entablar contacto con esa persona.

Para felicitar a tu ex en Navidad basta con un mensaje de Whatsapp sencillo y educado donde le escribas tus deseos para la buena suerte, salud y familia. También puede ser un texto largo que te ayude a desahogarte de alguna manera. Si no te responde, lo mejor es no insistir más, pero debes tomar en cuenta que existen varias razones para hacerlo:

Quieres cerrar un ciclo

Te nace de corazón

Buscar re-conectar con esa persona

Por compromiso

Porque tu ex te mandó mensaje primero

Es un impulso debido a la nostalgia de la época

La decisión es tuya y depende de ti caer o no ante el impulso de mandarle un mensaje de Navidad con la posibilidad de que no responda, vuelvan a intentarlo o sea recíproco. Si eres tú la que recibe el mensaje, no estás obligada a contestar o puedes usar la misma cadena de felicitaciones de tus contactos e incluirlo en la lista.



Lo importante es que seas sincero con esa persona y te nazca de corazón, es válido si lo haces por compromiso o si no envías ningún mensaje, que sería lo ideal, sobre todo si ambos ya tienen pareja nueva.

¿Por qué nos sentimos más tristes en Navidad?

Aunque no hay una causa exacta, existen muchos factores como la carga emocional por comprar regalos y el gasto que hacemos, la muerte reciente de un ser querido, reencontrarse con nuestros familiares después de mucho tiempo o no poder celebrar las fiestas juntos por diversos motivos.

El clima también es otro de las razones para sentirnos nostálgicos, en diciembre hay menos luz solar, lo que disminuye nuestros niveles de serotonina y melatonina, sustancias que nos ayudan a regular nuestras emociones y hábitos de sueño, por lo que somos más propensos a la tristeza.

