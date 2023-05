Refrescos: 3 marcas de menos de 20 pesos que dañan tu salud

Para muchas familias los refrescos son una parte fundamental de las comidas diarias, su sabor dulce y el gas que lo componen son las características por las que las personas prefieren consumir estas bebidas mientras se alimentan, pero aunque sea muy popular, de acuerdo un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el alto contenido de azúcar lo vuelve dañino para la salud.

Según la Revista del Consumidor del mes de mayo, la Profeco analizó 46 marcas de refresco para conocer los ingredientes que lo componen y si las etiquetas cumplen con los requerimientos oficiales para continuar con su venta, es así como te presentamos tres marcas de refrescos que, aunque cuesten menos de 20 pesos son perjudiciales si se consumen de manera recurrente.

Los refrescos hans sido considerados dañinos para la salud.

Fotografía: Freepik.

¿Qué refrescos baratos dañan mi salud?

En el estudio llevado a cabo por la Profeco se tomó en cuenta la veracidad de la información que contienen las etiquetas, la calidad sanitaria con las que se producen, la cantidad de azúcares, cafeína y contenido energético de las 46 marcas de refrescos analizadas es así como se llegó a la conclusión de que estas tres marcas son dañinas para la salud de los consumidores.

Estas fueron las cosideraciones para valorar los productos.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Delawere Punch

Este refresco tiene un costo de 16 pesos y además de que contiene cafeína, tiene un exceso de calorías y de azúcares, lo que puede provocar el incremento de peso y problemas para en el metabolismo; así mismo, este refresco contiene Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF), lo que ha causado polémica entre los expertos ya que muchos afirman que este ingrediente inhibe la sensación de saciedad del consumidor, por lo que seguirá tomándolo.

Aunque este refresco no contiene mucho gas, sí es dañino para la salud.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Mirinda

En este caso, el refresco que tiene un costo de 15 pesos también contiene altas cantidades de JMAF, lo que significa que el consumo en niñas y niños debe estar limitado. Del mismo modo, la bebida tiene como ingredientes Sucralosa y Acesulfame K, edulzantes artificiales que son entre 200 y 600 veces más dulces que el azúcar tradicional, lo que puede ocasionar disminución en la sensibilidad de la insulina y aumento de concentración de glucosa sanguínea, por lo que se debe tener precaución con ellos.

No está recomendado para niñas y niños.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Sangría Señorial

Por su parte, esta bebida que tiene un costo de 15 pesos, también contiene JMAF y conservadores como Benzonato de Sodio que son perjudiciales para la salud y no son recomendados para niñas y niños; igualmente demostró que la información proporcionada al consumidor por medio de la etiqueta no es veraz, por lo que incumple con la NOM 218 en donde se especifican las medidas sanitarias que deben cumplir las bebidas no alcohólicas.

Las indicaciones de la etiqueta no son veraces.

Fotografía: Revista del Consumidor.

Si bien la Profeco no prohibe el consumo de estos refrescos, éstos no pueden sustituir el consumo de agua ya que además de no proporcionar la hidratación suficiente, éstos pueden provocar daños en la salud de los consumidores si se toman de manera habitual, por lo que es importante no consmirlos en exceso, así como llevar una dieta balanceada para prevenir el desarrollo de problemas crónicos.

