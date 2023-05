El día que Abel Zazueta le tocó 26 horas a unos narcos: "Ya no puedo, mátame"

Los cantantes de norteño banda, específicamente aquellos que se dedican a tocar narcocorridos, han estado ligados a las actividades del crimen organizado, aunque solamente en el ideario de la gente, pues el rumor no es nada que esté realmente fundamentado.

Es común escuchar ideas como que el puro hecho de ser compositores de historias de capos de la droga, son automáticamente cómplices de éstos, o por lo menos los conocen, saben sus secretos, escondites y fechorías, lo que incluso ha convertido a cantantes y bandas en objetivos de las autoridades, pero nada más alejado de la realidad.

Crédito: Instagram / @abelzazuetaylosdeculiacan

Lo cierto es que muchos músicos han sufrido la delincuencia en carne propia, pues han sido secuestrados con el objetivo de amenizar fiestas del narcotráfico bajo amenazas, e incluso algunos han sido asesinados por el simple hecho de tocar en "territorio enemigo" a los temas de sus canciones. Tal es el caso de Chalino Sánchez, Valentín Elizalde o Tito Torbellino, entre muchos otros.

Una de las tantas historias es la de Abel Zazueta, cantante solista acompañado por "Los de Culiacán", quien reveló en una entrevista con Los Mafia Podcast que una vez fue invitado a una fiesta por un amigo que tenían, sin pensar que estarían presentándose ante un miembro del crimen organizado.

De acuerdo con su testimonio, todo sucedió en Guamuchil, Sinaloa. En primera instancia pensaron que se trataba de algo menos, pues al llegar a la fiesta había pocas personas, aunque todas ellas armadas. "Yo dije, ahorita los dormimos, unas seis o siete horas y nos vamos".

Crédito: Instagram / @abelzazuetaylosdeculiacan

Sin embargo, empezó a meterse el sol, y desde lejos podían observarse decenas de automóviles, camionetas y toda clase de vehículos que se acercaban peligrosamente hasta el terreno donde se encontraban. Pronto se vieron rodeados de varios cientos de personas, armados y enmascarados. Ahí empezó la verdadera fiesta.

Luego de 10 o 12 horas tocando, comenzaron a ofrecerles drogas, principalmente cocaína. Ante el cansancio, solamente se le ocurrió romper dos cuerdas de su guitarra. El esfuerzo le costó varias canciones y ampollas en los dedos, pero lo consiguió, y al decirle a los anfitriones que ya se iban porque no tenían las herramientas necesarias, vivieron un momento extraordinario.

Inmediatamente se comunicaron con la ciudad por medio de radio, y le mandaron traer una bolsa de cuerdas para que siguiera tocando, que, en sus propias palabras, le hubieran alcanzado para tocar por hasta 15 años; además le presentaron comida y bebida para que la fiesta no parara.

Crédito: Instagram / @abelzazuetaylosdeculiacan

Amaneció, se hizo de día, luego llegó la tarde, y la noche nuevamente. Cuando cumplieron 26 horas tocando decidió darse por vencido. "Hasta que le dije, viejo, la neta ya no puedo más, máteme mejor. Me siento más a gusto que me mate que seguir tocando", fueron las palabras que pronunció.

La fiesta paró ahí, los dejaron ir a su casa, pero no les pagaron ni un centavo por su presentación, cuando ellos esperaban una jugosa cantidad de dinero. Su amigo los llevó de regreso a sus tierras, y fue entonces cuando se atrevió a confesarse. Aunque obtuvo a cambio un fajo de dólares, el mal sabor de boca no pasó.

"Hemos tenido un chingo de hazañas así. A uno le gusta la chingadera. si no hay eso, no hay adrenalina", pronunció Zazueta para finalizar su historia.

