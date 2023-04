VIDEO: "Quien avisa no traiciona", la advertencia con la que el CJNG extorsionaría a emprendedores

Los grupos del narcotráfico también se dedican a cometer otros delitos como el caso de la extorsión a emprendedores que buscan ser sus propios jefes. Prueba de ello quedó documentado tras grabar una llamada telefónica que hizo un hombre quien supuestamente es un integrante de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La llamada fue compartida en las redes sociales por unos emprendedores de San Miguel de Allende, Guanajuato, quienes recibieron la llamada de extorsión, donde fueron amenazados por el presunto narco, quien advirtió que si en su establecimiento no contaban con “su holograma”, entonces iban a quemar todo. La llamada fue tuiteada y a menos de 24 horas de haber sido publicada acumula casi 120 mil reproducciones.

El mensaje del narco comienza diciendo que simplemente ellos les vienen avisando: “Es porque les queremos evitar el pasar un mal rato (sic) que es hora sí que les demos un ‘levantón’ o quememos o cerremos de mala manera su negocio, ¿me entiende?...”.

En respuesta, una mujer que es la víctima del intento de extorsión dijo que entiende la situación, mientras el supuesto sicario le advierte: “diario van a estar pasando los muchachos durante estos seis a siete años de los que vamos a estar aquí. Negocio o establecimiento que no tenga ese holograma, lamentablemente va a pasar a ser noticia, ¿me entiende?”.

“Entiendo perfectamente”, dijo la emprendedora.

“Quien avisa no traiciona”

La llamada continuó entre el supuesto narco subordinado del “Mencho” y la mujer. El capo siguió: “Bueno, así es como dijimos, quien avisa no traiciona, hora sí que allá usted señorita… O dígame, ¿quisiera llegar a un arreglo para que en un futuro siga trabajando como hasta el momento?”, preguntó el hombre quien realizó la llamada a través del número 411 113 4796.

La extorsión fue desde el número 411 113 4796. Foto: Captura de pantalla

-“Pues yo, yo le pediría mucho que… Que me apoye con su comprensión para que esta misma semana yo me comunique con usted porque ahorita no hay nadie allá…

-”Le voy a decir algo, voy a ser bien sincero. Porque aquí ahora sí que la mentira y la traición vienen acompañados de la muerte, y nosotros aquí avisamos para no traicionarlos, ¿me entiende?”.

-”Sí, gracias por avisarnos”.

-”Yo simplemente estoy avisando porque mi comandante fue el que me pidió que viniera hablando con cada uno de ustedes. Yo tengo que presentar el trabajo hoy por la noche que es la última oportunidad que se les viene dando.

Ya el día de mañana en los operativos ya tú vas a venir viendo como se van a ir cerrando, quemando, así ejecuciones de gente que no quiera alinearse. ¿Estamos? Yo aquí te tengo en las listas, estás activo, pus ahora sí que simplemente yo nomás paso mi trabajo, ya si el patrón si quiere hacer o no, yo comprensión, yo sentimientos no vengo manejando aquí en el cártel, ¿comprende?”.

Los narcos también atacan al extorsionar comercios. Foto: Archivo

-"Okey, entiendo, ¿qué hago?".

-"Bueno, ese derecho de piso que se le viene imponiendo es por única vez. Aquí como le vuelvo a repetir, mi comandante les ha anunciado una y mil veces que el Cártel Jalisco no ‘rentea’ (sic) ni mucho menos. Se les pide este derecho de piso para ver su signo de paz y respetarlos durante estos años”.

Asimismo, dijo que no se les cobrará dinero que no puedan cubrir, pero en caso de que tengan como respuesta un “no tengo” o “no puedo” será tomado como una postura en contra del CJNG. Agregó que los montos para pagar la extorsión que les ofrezcan no los ofenderan sean grandes o pequeñas cantidades.

“Se da en efectivo, aquí mis muchachos pasan mañana”, acotó el integrante del CJNG y ahí finaliza la grabación. Al respecto, la Guardia Nacional se comunicó a la cuenta de Twitter desde donde se compartió el mensaje del supuesto extorsionador, con el fin dar seguimiento al caso.

“Buenas noches, agradecemos su reporte, que será canalizado al área correspondiente de GN, le invitamos a enviar un e-mail a cnac@gn.gob.mx mencionando su cuenta de twitter para proporcionarle el folio de su reporte”.

