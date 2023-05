¿Los más parranderos? Los 5 signos más borrachos del zodiaco

Hay personas que son el alma de la fiesta gracias a su buen sentido del humor, sus ocurrencias o su amabilidad, pero también hay quienes se distinguen por ser los que más saben de bebidas exóticas, los que se comen la botana de la reunión y los mala copa que todos ubican. Sin embargo, también hay quienes, sin la necesidad de hacer ridículos, fácilmente pueden ser considerados como los más borrachos y esto se puede deber a su signo zodiacal.

Así como hay personas que son muy impulsivas y otras que gustan de vivir disfrutando de todos los placeres, también hay quienes debido a su personalidad son más afectos al alcohol y ya que los astros están directamente relacionados con esta, es lógico que la astrología pueda ayudar a determinar cuáles son los signos más alcohólicos del zodiaco; checa la lista para verificar si tu signo es el culpable de que te encante ir por micheladas y azulitos todos los fines de semana.

Acuario: los más borrachos del zodiaco

Las personas regidas por este signo gozan de su libertad y siempre buscan la manera de pasarla bien, por lo cual no es extraño que sean los primeros en apuntarse a ir a una fiesta o salir de antro. Lo único malo es que ellos no saben cuando parar y una vez que comienzan a beber no dejan de hacerlo hasta que ya están muy mareados, vomitando o haciendo el ridículo en medio de lugar donde se desató su lado oculto, mismo que sólo emerge cuando hay alcohol de por medio.

Aries: el alcohol los hace sociables y agradables

Aunque son muy selectivos con sus amistades, cuando hay alcohol de por medio los Aries se vuelven las personas más sociables del mundo, sacando su lado más divertido y parrandero, aunque eso sí, en caso de que ellos son los únicos a los que les queda alcohol lo más probable es que no quieran compartirlo con los demás, ya que ellos son de carrera larga y es muy difícil que terminen perdiendo el sentido.

Leo y su gusto oculto por el alcohol

Se podrá decir muchas cosas negativas de los Leo, pero jamás que no son el alma de la fiesta. Además de tener un gusto especial por las bebidas sofisticadas, los leones del zodiaco gozan aventurándose a probar nuevos drinks, por lo cual, así como pueden beber un buen whisky escocés, se pueden deleitar con una cerveza de barril y hasta un curado. Lo mejor es que son muy espléndidos, por lo cual son los típicos que ya enfiestados dicen "yo invito la siguiente ronda".

Escorpio: los más alcohólicos según la astrología

Los escorpiones del zodiaco se caracterizan por buscar el riesgo en todos los sentidos, por lo cual, así como pueden ser proclives a participar en carreras clandestinas o deportes extremos, es posible que se aventuren a probar drogas y el alcohol en medidas considerables. Suelen ser los que dicen que tienen mucha resistencia a la bebida, pero que a la hora de la hora son los primeros en terminar ebrios.

Cáncer: borrachos y malos muchachos

Las personas regidas por este signo zodiacal son muy divertidas, se la pasan haciendo comentarios ocurrentes y procuran ser los mejores anfitriones de las fiestas, sólo que tienen un pequeño problema con la bebida y es que, aunque en un inicio degustan sus drinks, llega un momento en el que el alcohol se apodera de ellos y se vuelven los amigos mala copa que nadie quiere tener.

