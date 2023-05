¿No se ríen con nada? Estos son los signos menos divertidos del zodiaco

Hay personas que se caracterizan por tener un sentido del humor muy amplio, el cual les permite encontrarle el lado divertido a todas las cosas y situaciones, algo que les permite transmitir mucha alegría a las personas de su entorno, posicionándose así como sujetos sociables y expresivos.

Aunque, en contraposición también existen quienes no se ríen tan fácilmente, algo que puede tener que ver con su signo del zodiaco y sorprendentemente, en este listado no se incluye a los signos menos sociables o más metódicos, ya que muchas veces, estas personas destacan por su agilidad mental, algo que los hace los amos de la diversión.

Piscis: lo suyo no es la comedia ni la diversión

A pesar de que son personas muy cálidas, los pececitos del zodiaco no suelen ser muy divertidos, ya que la mayoría de sus planes se centran en estar en casa a lado de su familia o pareja, algo que les impide experimentar nuevas vivencias, conformándose así como personas cuadradas que no salen de su zona de confort y que muchos pueden llegar a considerar como aburridas o poco divertidas.

Algo que toma fuerza si tomamos en cuenta que son personas a las que les cuesta ver la vida desde una óptica cómica, ya que todo se lo toman muy enserio y no les gusta bromear con asuntos que a ellos les parecen intocables, provocando que muchas veces censuren el humor de los demás.

Aries: su personalidad lo hace fríos y poco divertidos

La personalidad de los Aries es bastante seria y fría por naturaleza, ellos en vez de tender a la risa, son proclives al enojo, por lo cual, es bastante complicado hacerlos reír, pues, además de que son poco empáticos tienden a ser explosivos cuando algo no les gusta, algo que provoca que las personas prefieran no bromear con ellos.

Además, los Aries están considerados dentro de los menos divertidos del zodiaco debido a que no son muy sociables y muchas veces prefieren evitar los planes sociales, ya que para ellos no hay mejor compañía que la soledad, ya que prefieren evitarse los comentarios que ellos consideran fuera de lugar.

Acuario: los menos divertidos del zodiaco

Los Acuario son personas frías y volátiles, por lo cual más que ser afectos del humor, prefieren abordar la vida desde una perspectiva filosófica, que los lleve a una reflexión más amplia de la vida, de tal suerte que no toleran los comentarios con ironía, sarcasmo o doble sentido.

A ellos no les importa la opinión de los demás, así que no tienen problema en alzar la voz cuando no les gusta algo, lo cual puede ir desde una película o una actividad hasta un chiste o broma que los haga sentir que las otras personas tienen un intelecto inferior al que ellos requieren para tener una conversación fluida.

