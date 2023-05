VIDEO: Un perrito se atraviesa en plena competencia y causa accidente en el Giro de Italia

El campeón mundial Remco Evenepoel, favorito al título este año en el Giro de Italia, sufrió este miércoles una caída durante la quinta etapa cuando un perro cruzó la carretera. El ciclista belga pudo luego continuar y seguir en la etapa. El asfalto estaba resbaladizo por la lluvia en esa zona, en el paso por un pueblo en el que no había ninguna dificultad, a 150 kilómetros de la meta del día.

Remco ha tenido contratiempos en esta competencia. Foto: AP.

En las imágenes de televisión se puede ver a un perro cruzando la carretera justo antes de provocar la caída de un compañero de equipo de Evenepoel en el Soudal-Quick Step. Luego el segundo clasificado de la general se cayó igualmente. Tras un tiempo se levantó, cambió de bicicleta y pudo continuar.

Afortunadamente no pasó a mayores. Foto: Captura.

No hubo lesiones de gravedad

La caída no tuvo gravedad aparentemente, ya que el belga levantó su pulgar mirando a una cámara, como gesto tranquilizador. Pudo unirse al pelotón poco después. La quinta etapa del Giro, de 171 kilómetros, une Atripalda con Salerno. En redes sociales se armó un debate por lo ocurrido, pues muchos se preocuparon por el can y otros aseguraron que cómo era posible que no hubiera medidas de seguridad para evitar que este tipo de eventos ocurran en competencias importantes.

El clip se volvió viral. Foto: Captura.

El francés Aurélien ganó la cuarta etapa

Paret-Peintre se alzó el martes con la cuarta etapa de Giro de Italia para obtener su primera victoria en Grand Tour, mientras que Andreas Leknessund le arrebató la casaca rosa de líder general al favorito Remco Evenepoel.

Evenepoel aún puede salir avante. Foto: AP.

Leknessund, del Team DSM, se convirtió en apenas el segundo ciclista noruego con la 'maglia rosa' y el primero en 42 años, siguiendo los pasos de Knut Knudsen. “Es súper especial vestir la maglia rosa”, dijo Leknessund. "Es un gran día para mi carrera… Vine al Giro con el objetivo de ganar una etapa. Ese era el objetivo de nuevo hoy”, añadió.

Evenepoel llegó junto al pelotón, 2 minutos y 1 segundo después que Paret-Peintre. El belga quedó 28 segundos detrás de Leknessund en la general, con Paret-Peintre dos segundos atrás. Evenepoel había lucido la casaca rosa tras una dominante victoria en la contrarreloj que el sábado puso en marcha el Giro.

Con información de AFP y AP