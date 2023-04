Disfrutar del desayuno, comida o cena, puede ser uno de los mayores placeres de la vida, ya que el terminar los sagrados alimentos, es normal que nos den ganas de acostarnos y después estirarnos un poco para sentir alivio.

Sin embargo, desde tiempo atrás corre el rumor de que "si te estiras se te puede reventar una tripa". Por ello a continuación te revelaremos si esto es cierto o falso, y qué es lo que la ciencia dice.

Famoso "mal del puerco"

Si bien es cierto, una vez que terminamos de comer o estamos por finalizar la comida, sentimos una pesadez que coloquialmente se conoce como el "mal del puerco", sensación que tratamos de aliviar estirando los brazos y por ende, nuestro cuerpo.

Mucha gente siente alivio al estirarse Foto: Especial

El metabolismo del cuerpo humano requiere de muchas energías para digerir lo que llega a nuestro estómago, por lo que de interrumpir este proceso, podrías causar un desgarre interno o una leve lesión, la cual, podría mandar a la persona al hospital para atender el daño que fue causado por estirarse más de lo normal después de comer.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Recomendaciones

Varios especialista en salud han recomendado NO estirarse después de tomar alguna de las comidas, no meterse a nadar después de estas, correr o realizar alguna actividad que requiere un mayor esfuerzo. Esto debido a que tanto el estómago como otros conductos conectados a nuestro sistema digestivo, el cual están trabajando y podrían llegar a tener una contracción para no llevar a cabo la digestión.

SIGUE LEYENDO

La inteligencia artificial y los momentos más perturbadores protagonizados por la tecnología

Niño de 12 años es conocido como "Mini Hulk", por su musculatura y su intensa rutina de crossfit

Disparan a youtuber por hacer una broma dentro de un centro comercial

DRV