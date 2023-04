5 series de época en Netflix que se atraparán por su historia basada en hechos reales

Aunque las vacaciones de Semana Santa significan para algunos mexicanos la oportunidad de realizar viajes, otros permanecerán en sus hogares y para ellos Netflix es la mejor alternativa de entretenimiento siendo las series uno de los contenidos favoritos. Las producciones de época que relatan la historia de importantes personajes en un contexto histórico han ganado popularidad y estas son cinco de las que encabezan la lista.

Historias de mujeres que dejaron huella, de familias que continúan generando controversia y de crítica al contexto en el que se encontraban, dejan en los espectadores una profunda reflexión a través de series repletas de drama, romance y comedia con las que mantienen a los cinéticos al filo del sofá.

Elementos históricos, políticos y sociales de la vida real se convierten en el obstáculo principal de los protagonistas en estas series, basadas en su vida se mantienen en la memoria de los espectadores que no dudan en ir fuera de la plataforma de streaming para investigar más sobre la historia que inspiró el drama llevado al cine.

Series de época en Netflix

Una de las favoritas de la plataforma es "The Crown", en ella se relata la vida de la reina Isabel II como una de las monarcas más longeva en la historia británica con 63 años en el trono, hasta su muerte en septiembre pasado. Aunque se ha señalado que serie no sería del agrado de la familia real, pues también relata momentos oscuros que pusieron en riesgo su popularidad con la sociedad, uno de éstos es el matrimonio de la princesa Diana con el ahora rey Carlos III.

“La Emperatriz” es otra de las series que a simple vista podría llamar poco la atención de los espectadores, sin embargo, tiene una historia profunda que relata la vida de Isabel de Baviera, conocida como Sissi Emperatriz, cuya llegada a la corte de Viena por su matrimonio con el emperador Francisco José habría empeorado sus problemas de salud física y mental hasta su trágica muerte.

“Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma”, es una de las producciones con un elenco estrella que encabeza la ganadora del Oscar Octavia Spencer. La miniserie relata la vida de Sarah Breedlove, una mujer afroamericana que se ganaba la vida lavando ropa a familias adineradas hasta que el estrés generado por la pobreza y sacar adelante a su familia provocó que perdiera el cabello.

Breedlove se abre paso como empresaria, una lucha que realizó en una época en la que tenía que luchar contra el racismo y machismo. La historia está basada en el libro “On Her Own Ground: The Life and Times of Madam CJ Walker” de Walker A'Lelia Bundles.

La serie “Alias Grace” ha logrado cautivar a más de uno y se suma a la lista de las producciones de época en Netflix, todo con la historia de una joven inmigrante irlandesa que es acusada del asesinato de quienes eran sus jefes y ama de llaves. Además, realiza una reflexión sobre la misoginia del siglo XIX y cómo las mujeres lucharon por alzar la voz.

“Los Bridgerton” es una serie que no está basada en la la historia de personajes reales, sin embargo, bien vale la pena añadirla a la lista de las de época en Netflix ya que en ella también se realiza una reflexión sobre el papel de las mujeres en una parte importante de la historia.

