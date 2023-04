Un nuevo secreto de Lady Di sale a la luz a días de la coronación de Carlos III

Nos encontramos a una semana de la coronación de Carlos III y en medio de los preparativos para el evento más importante de la Familia Real Británica, los escándalos no dejan de surgir, primero con una Meghan Markle que presuntamente quiere lucir idéntica a Kate Middleton y ahora con un nuevo secreto que cambia la visión que millones de personas tenían sobre el actual rey del Reino Unido. ¿La razón?, que lo último que se dio a conocer incluye a Lady Di, pero como la "mala" de la historia.

Aunque por décadas se ha considerado a Carlos III como el villano de la princesa Diana, con quien contrajo matrimonio en 1981, una nueva versión cambiaría la perspectiva y podría no ser del agrado de los fanáticos de la fallecida madre de los príncipes William y Harry. Lo poco que se sabe hasta ahora es que ella no sólo habría sido víctima, sino también victimaria y todo por supuestamente haberle sido infiel al entonces príncipe de Gales, pero la novedad de este relato es que una supuesta relación extramarital habría ocurrido antes que el hijo de Isabel II tuviera un affaire con Camila Parker, la actual reina consorte.

Lady Di fue la primera en ser infiel, asegura un documental

La coronación de Carlos III no sólo está siendo opacada por una supuesta abdicación para 2024 o un futuro suicidio, según han advertido videntes y astrólogos, sino también por la publicación de un documental que retratará su vida de una forma nunca antes vista. Se trata de "King Charles: The Boy Who Walked Alone" que se estrenará este martes por Paramount+ y en el que se dará una "mirada a la vida del nuevo monarca de la mano de sus antiguos amigos y novias, compañeros de escuela y su personal privado".

Carlos III y Diana de Gales contrajeron matrimonio el 29 de julio de 1981. (Foto: EFE)

Entre los adelantos de lo que se podrá ver a partir de esta semana y antes de su coronación, destaca el papel de su exesposa y madre de sus hijos, con quien siempre ha cargado con una larga lista de especulaciones y teorías, incluyendo algunas relacionadas a su trágica muerte en un accidente automovilístico. Sin embargo, el secreto que pone en la mira a la ex pareja royal está alejado de lo anterior y estrechamente relacionada con su vida sentimental y es que supuestamente Carlos III no fue el único infiel del matrimonio.

"Puedo decir categóricamente que la primera persona que se desvió del matrimonio fue la princesa de Gales", dijo Allen Peters, un exoficial de protección real, durante la grabación del documental. "(Carlos) no lo hizo, hasta que supo que ella lo había engañado. Estoy hablando ahora de todo esto porque no he dicho nada durante 40 años y sólo he escuchado mentiras, historias tontas, y es bastante frustrante. Sólo unos pocos de nosotros podemos decir lo que realmente sucedió", agregó.

Con esta declaración se pone en jaque la confesión que Lady Di hizo en su famosa entrevista en 1995, en la que reveló que Carlos III le había sido infiel con Camila Parker, el gran amor de su vida y con quien tuvo su propio pasado. "Éramos tres en el matrimonio. Había demasiada gente"; sin embargo, no es la primera vez que Allen Peters se señala de adulterio a Diana de Gales, ya que en un documental de CNN también se aseguró en dejar en claro que ella fue la primera en realizarlo, antes que su entonces marido.

"La idea popular es que el Príncipe de Gales tuvo una relación con Camila durante todo el matrimonio con Diana, y eso no fue así, es una información equivocada. La primera persona que se desvió del camino fue la princesa. El Príncipe Carlos no volvió a ver a Camila hasta después de enterarse del romance de Diana con Mannakee", dijo a CNN.

¿Pero quién era este misterioso hombre?, según el entrevistado, se trata de Barry Mannakee, quien fue uno de los miembros de seguridad de la Casa Real Británica, además del guardia personal de Lady Di. Por supuesto, los detalles no terminaron con la aventura que habrían tenido, pues Peters también explicó que él era casado y con hijos; sin embargo, su historia es igual de trágica que la de la princesa de Gales, ya que en 1987 falleció por un accidente de moto.

Aunque el exoficial de protección real se mantiene firme en su versión de la que asegura se la contó la propia Dana de Gales y que podría no ser del agrado de muchos ante la mala fama que se ha construido del rey Carlos III, lo cierto es que en el pasado también dejó en claro que ni él ni Lady Di son los villanos de la historia, sino que todos son las víctima porque "Carlos estaba bajo mucha presión para casarse y ella también fue víctima de todo este proceso".

