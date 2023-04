¿Se dejaron llevar por la pasión? Santa Fe klan y Karely Ruiz comparten comprometedoras fotos: "Qué rico sabes"

Tal parece que Karely Ruiz no se anda por las ramas, pues en el live que realizó después de la polémica desatada por el beso que se dio con Santa Fe Klan en el escenario, durante una de las presentaciones del rapero, amenazó que vendrían cosas aún más elevadas de tono. Aunque se trató de un pequeño ósculo fue tachada de ser "chapulina" por relacionarse con el ex de su amiga, Maya Nazor.

Desde que se encontraron para tener una colaboración musical juntos, la originaria de Monterrey, Nuevo León, comenzó a realizar publicaciones en sus redes sociales que anunciaban algo más que una simple amistad, a razón de los internautas. La supuesta confirmación llegó con la demostración de afecto frente a miles de personas y ahora parece que la gelatina está cuajando cada vez más.

La publicación misteriosa de Karely Ruiz (Foto: Facebook)

La primera en realizar una publicación misteriosa fue Karely Ruiz, quien compartió una foto con el filtro de los cuernos de Diablo. Sonriente, se le puede ver a lado de un hombre cuyo rostro es cubierto por un sombrero café. Ella no escribió nada, sólo un corazón negro y unos enormes ojos de emoji. Sin embargo, la duda la podría haber aclarado el guanajuatense Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del cantante, desde su Instagram.

Santa Fe Klan presumió el labial que le dejaron en la boca (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

¿Qué puso Santa Fe Klan en su Instagram?

Santa Fe Klan no se aguantó las ganas y eliminó por completo las dudas que Karely Ruiz generó en sus seguidores. En una serie de fotografías, dio cuenta del presunto encuentro que sostuvieron y en lo que parece, hubo mucha pasión. En una de éstas, se puede ver la mano del rapero jalando el bañador de la modelo de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, algo que resultó muy sugerente.

¿Santa Fe Klan estuvo a lado de Karely Ruiz? (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

En la segunda se puede ver al cantante algo deslumbrado y con marcas de labial en la boca y la mejilla derecha. En la última, se notan las manos de Quezada Jasso sobre las piernas de la famosa influencer. "Qué rico sabes", fue lo único que se atrevió a escribir desatando una serie de reacciones de parte de sus followers.

Santa Fe Klan compartió fotos de su presunto encuentro con Karely Ruiz (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

Por desgracia, parece que los internautas no aprueban la presunta relación entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan, pues en los comentarios se pudo leer un apoyo directo a Maya Nazor, quien se encuentra de vacaciones junto con su hijo Luka. "Me decepcionas", "Ya ni respeta a tu hijo", "Ya gusto causar POLÉMICA porque ya nadie hablaba de ti! Ya la gente he esta cambiando por otros mejores artistas menos vulgares", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Maya Nazor se encuentra de vacaciones en Cancún con su pequeño Luka (Foto: captura de pantalla)

