VIDEO | Karely Ruiz le pide a sus detractores que no ataquen a Mona tras polémica por beso con Santa Fe Klan

Aunque Karely Ruiz aseguró en recientes fechas que no tiene amigas con la finalidad de sacudirse todo el hate que se gestó a raíz del beso que se dio con Santa Fe Klan en una de sus presentaciones. Como siempre se condujo con cariño hacia Maya Nazor, expareja del rapero, ahora la tachan en redes sociales de mala persona y hasta de "chapulina".

Sin embargo, las cosas llegaron a un punto donde no pudo aguantarse las ganas de hacer un live y exponer todos sus argumentos aclarando en primer lugar que ama y respeta sólo a sus fans, aquellos que siempre la han apoyado en todos sus proyectos y no la andan criticando. De los demás, sólo dijo que gracias a su odio ha podido "seguir facturando" para continuar llevando una vida cómoda y llena de lujos.

De igual forma, dijo que todo el problema ella lo generó y no tiene nada qué ver con Mona, influencer que es amiga de Maya Nazor, por lo que les pidió que no la atacaran. Esto salió a colación porque adelantó, la noche de ayer lunes 17 de abril que tendrían una colaboración fotográfica juntas, algo que concretó y ambas presumieron desde su cuenta de Facebook.

Maya Nazor y Mona son amigas (Foto: IG @monaygeroscolegas2)

"No le digan cosas, y ya. Mona está en otro ped$, en su mundo. Yo conozco como es la gente de mier$% y es capaz de 'esto y esto'. Por favor, no quiero que me le tiren a ella. Ella es muy punto y aparte, yo soy la del caos, yo soy la Panini (Karla)", les dijo Karely Ruiz a sus seguidores en una transmisión que juntó a más de 49 mil internautas.

La modelo de OnlyFans aseguró que esto apenas está comenzando, pues tiene planeado realizar muchas cosas que harán arder el mundo y si por un beso se desató todo un caos (algo que consideró mínimo) lo que viene será mucho peor. Todo con la finalidad de seguir "facturando" y haciéndose de cosas para mantener su estilo de vida y popularidad.

Karely Ruiz y Mona colaboraron juntas por segunda ocasión (Foto: Facebook)

Hasta el momento sólo publicó una imagen a lado de Marisol Rodríguez, nombre real de "Mona", en bikini, con una tímida sonrisa y desde lo que parece ser la habitación de un hotel. Incluso, la originaria de Monterrey, Nuevo León, aseguró que son novias y "ni modo", declaración que generó muchas interacciones.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz asegura que es novia de Mona y “ni modo”, así lucen juntas en nueva sesión fotográfica