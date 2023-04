El enigma de "Tetris", una nueva película de Apple Tv Plus

Tetris no es simplemente el nombre de uno de los videojuegos más famosos de las últimas décadas, es también un misterio. Su longevidad en el gusto de los usuarios sigue siendo un enigma, pero también así los secretos que se esconden detrás de su creación.

Esta es la premisa de la película producida por Apple Tv Plus, la cual cuenta la aventura estelarizada por el empresario Hank Rogers y Alexey Pajitnov quienes unen sus respectivos talentos en la década de los ochenta para enfrentar a cazadores de patentes.

En este caso, lo que se trata de proteger no son secretos de estado, sino los derechos de utilización de lo que se convertiría en el videojuego más popular de generaciones por venir.

"No sabía absolutamente nada acerca de este episodio en la historia, pero a lo largo de que leía el guion me di cuenta que era una una evidencia más que la vida en ocasiones puede ser más extraña que la ficción. Desconocía el suceso y de repente justo cuando estábamos en el encierro más crítico del COVID-19, Matthew Vaughn productor y director, con quien he trabajado en el pasado, me envió el libreto con una nota que decía: Sí salimos de esta, Tetris será el primer proyecto que produzcamos". detalló en entrevista el actor Taron Egerton, quien es el protagonista de la cinta.

Además, "tras aceptar, inmediatamente me hizo la invitación para interpretar el rol de Henk Rogers. Después de leer el libreto simplemente no daba crédito que esto hubiese sucedido en la vida real", agregó Egerton, quien en la producción tiene la misión de dar vida al norteamericano involucrado en esta red de espionaje.

Tanto Rogers como Pajitnov estuvieron involucrados en la escritura del libreto y también fueron consultores durante la realización de la película. Este hecho puede o no intimidar a los histriones reclutados para dar vida a los personajes estelares de la anécdota.

"El que los protagonistas de la vida real estén involucrados en una película produce un sentimiento de alivio en el set, aunque puedas imaginar todo lo contrario. Como actor, lo primero que deseas es la aprobación de ellos. El hecho de que estas personas hayan participado en el filme es simplemente un signo de que todo va a estar bien, ya que puede resultar muy frustrante contar la vida de alguien más para después enterarse que a esa persona no le agradó la manera que lo hicieron" compartió Egerton.

El actor tiene ya experiencia en este tipo de papeles ya que hace unos años interpretó a Elton John en el biopic titulado Rocketman, el cual se realizó bajo la supervisión del legendario músico.

"Esta película definitivamente también apela a la nostalgia que provoca una era maravillosa como fueron los ochenta. La banda sonora, el estilo de dirección de cámaras, diseño de producción y otras cosas más. Matthew tiene un aprecio particular por esta época. Curiosamente él y yo hemos hecho dos filmes que se sitúan justo en ese momento. Matthew es un productor a quien le seducen las anécdotas que se llevan acabo en ese periodo. Es un alma vieja", agregó el histrión protagonista de las cintas de la saga Kingsman producidas bajo la batuta de Vaughn.

Sobre la vigencia del juego Taron aseguró, "supongo que a la gente le gusta ejercitar su cerebro. Es una fórmula aparentemente simple, pero también arroja resultados satisfactorios. Es increíble que Tetris siga atrapando a nuevas audiencias, ya que simplemente es un juego muy divertido", finalizó el actor.

Tetris fue creado en 1984, en medio de la Guerra Fría.

El programador ruso Alexey Pajitnov fue el inventor.

El juego consiste en manipular una serie de piezas para que encajen en una matriz de cuadrados.

El modelo era muy simple pero se volvió adictivo.

Inicialmente, Tetris fue lanzado en la Unión Soviética como un juego para la computadora personal Elektronika 60.

Dos años más tarde y luego de una complicada batalla legal, la versión para Game Boy de Nintendo ayudó a popularizar el juego en todo el mundo.

La cinta sobre Tetris es dirigida por Jon S. Baird.

Reparto: Toby Jones (Robert Stein), Nikita Yefremov (Alexey Pajitnov), Roger Allam (Robert Maxwell) y Anthony Boyle (Kevin Maxwell)

