TikTok e Instagram: ¿qué significan "OOTD", "POTD" y "GRWM"?

En la era de las redes sociales y la influencia digital, cada vez son más comunes las abreviaturas y acrónimos para describir distintas actividades. Entre ellos, encontramos OOTD, POTD y GRWM, que son muy populares en plataformas como Twitter, Instagram, TikTok e incluso en YouTube. Sin embargo, muchos no saben qué significan y cómo se utilizan. Por lo regular se emplean con hashtags en cuentas o contenidos dedicados a la moda o el estilo de vida. Las redes sociales, al también tener motores de búsqueda integrados, estas frases pueden llegar a dar más exposición.

Dos son para el atuendo y la foto del día

OOTD es el acrónimo de "Outfit Of The Day", que en español significa "Atuendo del día". Este término se utiliza para describir la ropa que una persona lleva puesta en un día determinado. Es común verlo en Instagram, donde las personas comparten fotos de sus outfits y etiquetan el hashtag #OOTD. De esta manera, pueden inspirar a otros usuarios y mostrar su estilo personal.

Incluso hay cuentas que recomiendan atuendos. Foto: Captura.

POTD significa "Photo Of The Day", es decir, "Foto del día". Este acrónimo se utiliza para describir una imagen que alguien ha tomado y que considera que es la mejor del día. Al igual que con el OOTD, las personas suelen etiquetar el hashtag #POTD en sus publicaciones de Instagram para que otros usuarios puedan ver su trabajo fotográfico.

Ves el proceso de cómo se “arregla alguien”

Por último, tenemos el acrónimo GRWM, que significa "Get Ready With Me", o en español, "Prepárate Conmigo". Este término se utiliza para describir un tipo de video en el que la persona muestra su rutina de preparación antes de salir de casa. En estos videos, es común ver cómo la persona se peina, se maquilla y se viste. Los videos GRWM suelen ser muy populares en YouTube y TikTok, ya que permiten a los espectadores conocer mejor a la persona detrás de la pantalla.

Suelen hacerse vlogs. Foto: Captura.

SIGUE LEYENDO....

Diamond lips, la tendencia viral de TikTok para conseguir unos labios radiantes de celebridad

¡Olvídate de las arrugas! este es el maquillaje con efecto rejuvenecedor y natural, ideal después de los 60 años