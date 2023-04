"En una buena noche gané 60 mil pesos": así es trabajar en el Hong Kong, el table dance más grande de México

"Ahorra y salte", es la dura reflexión que comparte la joven Aradia, trabajadora en el Hong Kong, al famoso influencer Gusgri, durante una entrevista para su canal en YouTube y donde narra a detalle cómo es trabajar en el table dance más famoso de México y uno de los lugares top 10 del mundo, para este tipo de centro nocturno.

Aradia, sin miedo y con mucha reflexión, cuenta cómo llegó a las puertas del Hong Kong después de vivir en Estados Unidos rodeada de lujos, gracias al trabajo de su padre, pero por una mala jugada del destino tuvieron que regresar a México, exactamente a una pequeña casa en la ciudad de Ensenada, en Baja California, donde padecieron malos ratos y tuvieron que salir adelante ella y su madre, después que su padre cayó en una depresión por perder todo y se refugió en el alcohol.

La joven cuenta que tuvo que abandonar sus estudios al finalizar la preparatoria para ayudar a su madre a pagar la renta y las cuentas diarias, y entre los trabajos que realizó en esa etapa de su vida en Ensenada fue tomando fotografías a turistas y comensales que llegaban a los antros, además de servir tragos en bares, hasta que un día una muy cercana amiga la invitó a dejar la ciudad y viajar a Tijuana para trabajar en un table dance llamado “La Chabela”. De inmediato, ambas chicas fueron contratadas en ese lugar y comenzaron a ganar dinero en efectivo, dólares y pesos mexicanos caían a sus manos solo por acompañar en la fiesta a traileros, polleros y algunos narcos de la zona.

Aradia confiesa que en “La Chabela” no se hacían servicios sexuales, solo acompañamientos y en muchas ocasiones se sintió presionada por polleros o narcos para ingerir algún tipo de droga, pero nunca aceptó y cuando la situación se ponía pesada, simulaba drogarse o simplemente se iba de la mesa. La joven cuenta que muchos de los traileros que llegaban a ese antro solo buscaban platicar y compañía para tomar un trago o cerveza, pues al tomar “la pastilla” para aguantar sus largas jornadas manejando sufrían de disfunción eréctil.

Llegó el día que Aradia se entrevistó con personal del Hong Kong; la observaron a detalle y modelando con poca ropa y sin más le dijeron; “ok, te puedes quedar a trabajar”. Pero le advirtieron que si subía de peso tendría que irse a una pequeña sucursal enfrente del club. Aradia platica que estas palabras las tomó muy en serio y se dedicó a esculpir su cuerpo al grado de lograr una masa muscular definida, pero tuvo un enorme problema al darse cuenta de que “para los hombres una mujer con músculos no es atractiva" y por ende no pagaban por un servicio.

Me veían mamada y no me querían, los hombres no quieren a las mujeres mamadas”.