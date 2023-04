VIDEO: casas de lujo abandonadas y a punto de colapsar, así se ve el pueblo que se tragó el Mar de Cortés en el Nuevo Altata

Como si fuera un escenario pintado por Salvador Dalí, varias casas de lujo quedaron en posturas inusuales y hundidas en la cálida arena blanca de las playas del Nuevo Altata, en el estado de Sinaloa, después que el mar cobró su espacio y comenzó a tragarse los hogares que un día fueron habitados.

El escenario en el Nuevo Altata luce apocalíptico y sereno a la vez, por el sonido del mar que rompe en la playa y la cálida brisa que pega en los rostros de los turistas o curiosos que llegan a ver las tres casas deformadas por los golpes de las olas y que a pesar de la friega lucen un brillante color blanco, acariciado por grietas, acabados de madera fina y rodeadas por trozos de piedras que se refrescan del Sol cada vez que sube la marea.

Los esqueletos de las tres casas lucen intactos y se mantienen firmes ante la fuerza de la naturaleza. Como han pasado los años comienza a irse de lado, aceptando, poco a poco, que su último destino está en el fondo del mar. Esta postal ha sido utilizada recientemente por tiktokers y youtubers que adoran visitar lugares abandonados en México y el mundo para crear su contenido y dar testigos en video y fotografías de lo que un día el hombre creó sin permiso de la naturaleza.

Decenas de comentarios en cada video que se publica en las redes sociales sobre las casas abandonadas en el Nuevo Altata de Sinaloa destacan el trabajo de albañilería y los materiales utilizados:

"La neta compa, el vato que hizo estás casas es una chingonería... estarán volteadas, lo que tú quieras, pero no están cuarteadas, las casas estas, en las que vivimos, están en lo firme y están todas cuarteadas. "El arqui se sacó 10 en materias y 0 en ubicación". "Quería casa en la playa, no específico si dentro o fuera". Me quito el sombrero ante ese maistro y a lo demás el cliente la pidió ahí, pero el trabajo del el maistro es impecable".