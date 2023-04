Manelyk González tiene el body color durazno y aterciopelado que marca las tendencias de primavera

Una de las personalidades de Internet que se ha posicionado como una de las más activas en redes sociales es Manelyk González, quien se dio a conocer gracias a su participación en "Acapulco Shore", programa en el que dejó ver varias facetas de su polémica personalidad, misma que así como le trajo detractores, contribuyó a formar una considerable comunidad de fans, misma que continuamente presencia el estilo de la influencer.

Esto en atención a que Manelyk suele compartir varias pics de sus mejores atuendos en su cuenta oficial de Instagram, tal y como ocurrió la tarde de este miércoles, en la cual, la controversial creadora de contenido decidió postear una imagen en la que demuestra que el durazno será una de las tonalidades que gobernarán durante los próximos meses.

Al ser un subtono del anaranjado, el color del body de Manelyk González es perfecto para aquellas chicas que no se animan a utilizar prendas con tonos tan saturados como el naranja, lo cual lo convierte en una alternativa perfecta para estar a la moda sin necesidad de estar incómoda.

La exintegrante de "Acapulco Shore" se dejó ver con un body perfecto para esta primavera | IG: @manelyk_oficial

Además de poder encontrarlo en diversas prendas de ropa, una ventaja de este color en tendencia es el hecho de que le sienta perfecto a todos los tonos de piel, así que no tienes excusa para no darle una oportunidad a este trend primaveral, al cual Manelyk se unió utilizando un escotado body aterciopelado.

Esta reveladora prenda, además de contribuir a alargar visualmente el largo del cuello, es ideal para lucir las marcas de sol que dejaron los trajes de baño durante las vacaciones de Semana Santa, mismas que suelen dar un toque coqueto a los looks primaverales.

Aunque si no te fuiste a la playa no tienes de qué preocuparte, ya que la pieza de ropa modelada por Manelyk González es perfecta sin importar si tienes o no bronceado, ya que te ayudará a lucir una piel brillante y fresca, algo que muchas personas buscan durante esta temporada caracterizada por los climas elevados.

Si no eres fan de las llamadas "prendas completas", tales como los jumpsuits o los bodys, esta estación es perfecta para que empieces a experimentar con ellas, ya que no sólo te harán ver chic y a la moda, sino que también te ayudarán a estar fresca durante esta época de calor.

