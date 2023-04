Roberto Palazuelos asegura que Margarita Portillo alejó a Andrés García por conveniencia: "Se quedó con todo"

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de Andrés García, muchos miembros de la industria del espectáculo manifestaron sus condolencias. Sin embargo, todos esperaron las declaraciones de sus hijos y de Roberto Palazuelos, quien tuvo una relación muy cercana con el actor y hasta se mencionó, en principio, que estaba en su testamento. En aquel momento, sus declaraciones las realizó a través de sus redes sociales debido a que no se encontraba en México cuando ocurrieron los hechos.

Ahora, a su vuelta a tierra azteca, fue interceptado por la prensa rosa, quien de inmediato le preguntó por Margarita Portillo sobre los últimos momentos del "macho biónico". Él de inmediato dejó ver su molestia tras declarar que no tenía nada qué platicar con ella:

"Pero yo qué tengo que platicar con una señora que alejó a Andrés de toda la gente que quería. Porque le convenía alejarlo. ¿Por qué le convenía?, porque a ella no le favorecía el testamento original y al final de cuentas se quedó con todo ella y la hermana y dejaron a los hijos así... ni siquiera un cuadro les dejó", declaró Roberto Palazuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Roberto Palazuelos está en el testamento de Andrés García?

Como ya se mencionó con antelación, en su momento se dio a conocer que Roberto Palazuelos había sido incluido en el testamento de Andrés García, pero al final sólo se quedó en un dicho. Ahora, él explicó que no sabe si existe el documento y lo que hay en él. De igual manera afirmó que Margarita Portillo alejó a la gente que consideró un peligro "para que ella se robara todas las cosas de Andrés".

Por otro lado, puso en tela de juicio que la viuda del ex galán de televisión pueda quedarse con los bienes debido a que su matrimonio no es legítimo. Esto mismo se lo advirtió al actor el "Diamante Negro", cuando se casó en su hotel en Tulúm. "Yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado. El legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale, porque nunca se divorció de ella", señaló.

De igual forma le envió una contundente advertencia a Margarita Portillo, pues en caso de querer quitarle el departamento que le dejó a su primer esposa, bien que le dejó en el testamento original, lo "va a conocer". Asimismo, aseguró de que en caso de que los hijos de Andrés García quisieran proceder con la impugnación del documento él los ayudará.

"Yo en lo personal no voy a emprender nada, a menos de que ellos quieran. También otra cosa, si se lo llevaron a hacer un testamento nuevo y si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento, porque a lo mejor ese testamento fue con Andrés empastillado, no estando bien de sus facultades mentales, se puede impugnar. Yo soy el albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo; sin embargo, no voy a hacer algo si sus hijos no quieren", señaló el empresario y actor.

