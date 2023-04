¿Cómo funcionan los espejos? Astrónoma aclara el trend más viral de TikTok

¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los espejos?, si le respuesta es sí y te daba pena preguntar te tenemos buenas noticias y es que, ¡no estás solo!, ya que por extraño que parezca se trata de una de las preguntas más frecuentes y no sólo hablamos del reflejo que un espejo es capaz de captar, sino también de aquellos rincones que quedan fuera de su "área" y aún así los pueden ver a detalle. La duda es tan común que incluso ya hay un nuevo trend viral en TikTok con el que los usuarios que no encuentran una razón lógica para que lo anterior ocurra.

En los últimos días se ha hecho viral en TikTok un nuevo trend en el que una persona se pone frente a un espejo, con una hoja y justo detrás de ella un objeto como puede ser una pelota o algún otro juguete, y aquí es donde inicia la gran duda que aqueja a muchos. Pues la idea que se comparte colectivamente es que lo que se tiene escondido no debería de reflejarse, algo que se cumple al verlo de frente; sin embargo, al verlo desde los laterales los reflejos permiten que lo "oculto" aparezca como por arte de magia.

Así se ve el trend viral del momento. (Foto: TikTok)

Sin embargo, esto no se trata de ningún truco, sino de la física y es por ello que la famosa astrónoma española Teresa Paz Paneque Carreño, mejor conocida como Tere Paneque, compartió todo lo que realmente ocurre y es que la física, los reflejos y los ángulos desde los que se observe un espejo influirán en lo que captan nuestros ojos. Como era de esperarse, la respuesta impactó a muchos que afirmaban que lo anterior ocurría por "brujería", según hicieron saber en tono de broma.

¿Cómo funciona un espejo? Astrónoma da las claves para entenderlo

Por medio de su cuenta de TikTok, la experta que ya acumula más de 10 millones de me gustas en la plataforma dio la respuesta al trend más viral del momento bajo la idea de que es mejor preguntar que "vivir con la duda" y de forma muy sencilla y clara recordó cómo es que funciona un espejo y por qué son capaces de reflejar objetos "ocultos" para así acabar con la duda que aqueja a muchos.

"La pregunta es, ¿cómo es posible que su hay un pedazo de papel entre el objeto y el espejo, el espejo sepa que hay algo ahí?", explicó antes de dar todas las claves para entender cómo es que realmente funcionan los espejos y por qué lo anterior es tan común y no esconde nada del otro mundo. De acuerdo con la astrónoma, con un objeto cualquiera sus "rayos de luz impactan sobre la superficie del espejo y son reflejados hacia nuestros ojos, luego nuestro cerebro va a proyectar esos rayos de luz para crear una imagen virtual y por eso aunque todos los rayos provengan de la superficie vemos las imágenes con profundidad".

Los objetos emiten rayos de luz en todas las direcciones. (Foto: TikTok)

Por supuesto, lo anterior no es lo único que hay que tomar en cuenta, sino también que los rayos de luz que emiten los objetos no sólo se dirigen hacia una sola dirección, sino que van hacia todas y aquí está la misteriosa respuesta ante lo que está ocurriendo con estos videos virales de colocar una hoja de papel entre el espejo y el objeto. Pues si bien en una toma de frente todo va con "normalidad", al verlo desde otro ángulo los reflejos cambian.

"Lo más importante es que un objeto va a emitir rayos de luz en todas las direcciones y el espejo plano va a reflejar esos rayos de luz con exactamente el mismo ángulo con el que llegaron a su superficie. Por ende, la emisión que nosotros veamos va a depender del ángulo con el cual estemos observando el espejo", aclaró Tere Paneque.

Finalmente, destacó que en los videos virales del momento lo que ocurre es que el papel está tapando los rayos de luz del objeto que son enviados hacia enfrente, pero no los del resto de los ángulos. Es por ello que resulta "necesario correr la cámara para poder ver el objeto". Aunque la respuesta de la astrónoma rápidamente llamó la atención de muchos de los usuarios curiosos ante el funcionamiento de los espejos, las críticas no se hicieron esperar.

"Me cuesta trabajo asimilar que de verdad la gente se pregunte eso", "increíble que tengas que explicar esto", "serán terraplanistas", "¿por qué les sorprende eso?", "la pregunta real es cómo es posible que haya personas que no hayan estudiado física" y "la generación Z descubre la óptica" son algunos de los comentarios que se leen; sin embargo, no son los únicos, pues también celebraron la explicación con "agradezco que la comunidad científica se tome la molestia de explicar esto", "es la respuesta que necesitaba" y "bien explicado".

