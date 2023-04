De Jenni Rivera a Peso Pluma: detrás de la supuesta adolescente china que baila canciones mexicanas

En TikTok es muy común encontrarse con bailarines tanto profesionales como amateurs realizando los mejores trends del momento, pero también están aquellos que marcan sus propias tendencias con temas que les gustan dentro de su catálogo, aunque no sean las que todo el mundo escuchan, incluso aquellas que n o son comunes en sus países, haciéndolo todavía más divertido.

Uno de los casos más curiosos es el de Zellyzzley2, una supuesta adolescente que se presenta como china, pero que gusta de la música latinoamericana, y en especial de la que viene de la República mexicana, y todavía más específico, la música de banda, norteñas, rancheras, incluso cumbias, hasta corridos.

A través de si Instagram y de su TikTok es donde se puede ver a una serie de adolescentes bailando canciones latinoamericanas, y no solamente mexicanas; de hecho, también se le ha visto bailando reguetón, por ejemplo, un poco de merengue, y canciones alternativas como las del Faraón Love Shady, y un poco de rap, pues en fechas recientes se aventó "Shorty Party" de Cartel de Santa.

"Hola, soy de China Encantado de conocerte. Me gusta bailar y me gustaría escuchar más canciones latinoamericanas. Tengo 15 años", es como se presenta en sus redes sociales.

Entre otras canciones, aparecen en su TikTok oficial "El Enamorado" de Los Titanes de Durango, una de las más populares, pues la ha bailado en la calle, en su escuela, y en otros lugares variados; también bailó "Disfruté engañarte" de La Adictiva banda San José de Mesillas.

Una canción que ya se había hecho viral en las redes sociales de China, Corea, Japón y Filipinas es "Dama Divina" de Jenni Rivera, la diva de la banda, y claro que no faltó en sus videos, al igual que "Inolvidable"; también se escucha en sus redes "Piénsalo" de la Banda MS, y no podía faltar "AMG" del Peso Pluma o "Aerolínea Carrillo" de Gerardo Ortiz.

Una de sus favoritas, sin embargo, fue bailar "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana, un clásico de las cumbias norteñas en México, y que no puede faltar en los bailes, las fiestas, o en el auto cuando vas manejando en carretera, y con mucha habilidad, se avientan el Payaso de Rodeo a petición del público.

El tema "Rata de dos patas" de Paquita la del Barrio es una de las joyas más extrañas en sus bailes, pues esa balada ranchera es difícil bailarla con pasos modernos, ágiles, rápidos y llenos de movimientos de brazos, pues en realidad es mucho más lenta y emotiva.

Y ya que estamos en las mujeres más espectaculares de la música regional, aparece la reina del Tex Mex, Selena, que aunque norteamericana de nacimiento, fue mexicana de corazón. Las canciones elegidas por Zellyzzley2 fueron "Amor prohibido" y "El chico del apartamento 512".

Usuarios desmienten el perfil

Sin embargo, entre las múltiples teorías de los fanáticos, se dice que probablemente se trata de una cuenta que rescata los videos de otras cuentas y los sube con canciones mexicanas. Hay videos donde se le puede ver el Seúl, capital de Corea del Sur, y otros donde en los comentarios asegura ser coreana, pero también china, mientras que los múltiples uniformes escolares no coinciden.

Los videos de mala calidad, las coreografías fácilmente identificables con música de otros artistas comúnmente de KPOP, y de cantantes procedentes de Corea del Sur, los comentarios desactivados de sus más recientes creaciones dan más pistas de que se trata de un perfil dudoso.

Los videos son fáciles de encontrar en muchas otras cuentas donde bailan otras canciones, sin que sea claro el proceder de cada uno de éstos, o saber cuál es el original. Aunque esto no quiere decir que las canciones no se hayan hecho virales. Hay muchas otras estrellas de TikTok 100% reales donde bailan Jenni Rivera o Peso Pluma Algunos ejemplos son el de Dada Everything, o el de Bella Poarch.

