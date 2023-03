VIDEO: intentan matar a lomito con comida y agujas, acto enfurece a TikTok

En redes sociales se dan a conocer de manera frecuente casos de abusos cometidos en contra de los animales en donde en ocasiones no solo se atenta contra su integridad, sino que incluso los asesinan de manera impune. Ante estas acciones los usuarios aprovechan el alcance de las redes sociales para denunciar públicamente a los responsables.

Este fue el caso de la usuaria de TikTok @mcruzdiaz50, identificada como "La señora de las gorditas del perro Cejón", quien publicó en la red social china una grabación en donde narró la manera en la que alguien intentó asesinar a su "lomito" llamado Cejón, muy famoso en la colonia en donde vive, al dejarle alimento con agujas incrustadas.

Alguien intentó matar a "Cejas" con comida con agujas. FOTO: Especial

¿Qué les hace el Cejas, qué coraje tienen?

En el clip se observa a la mujer describir la forma en la que pudo quitarle el alimento a "Cejón" antes que se lo comiera con todo y agujas: "Miren, le acabo de quitar esto al Cejas, ¿cómo es posible? Un pedazo de comida con agujas. Miren gente, se lo acabo de quitar y eso porque lloró", contó la TikToker en su video.

"Cejas" casi muere al masticar este alimento. FOTO: Especial

La mujer señaló que fue bajo la rendija de su puerta por donde alguien le dejó la comida a su mascota. "Yo dije: '¿qué está comiendo?' No manchen ya, ¿qué les hace el Cejas? Por ahí (la puerta) se la dejaron y ahorita que vine lloró y se estaba comiendo esto, miren", explicó mientras señalaba en dirección a la entrada de su casa.

La usuaria de TikTok se cuestionó sobre la cobarde manera en la que se condujo el responsable de intentar atentar contra la integridad del lomito: "¿Por qué hacen eso, con agujas, si el Cejas ni siquiera sale, ¿por qué le andan dejando esta comida aquí dentro? Miren, hasta estoy temblando."

"Cejas" sangró por la boca

"Cejas" sigue protagonizando diversos videos que su dueña comparte en TikTok. FOTO: Especial

De acuerdo con la TikToker, "Cejas" sangró por la boca después de intentar comer el alimento: "Gente se la bañan de veras. Yo dije: 'Y éste por qué come rojo y le salió poquita sangre al Cejas y en eso que voy viendo. Osea, ¿qué les hace, qué coraje tienen o no sé por qué son así?", se lamentó la mujer.

Pese a la gravedad el acto, y al hecho que Cejas alcanzó a probar el alimento, el lomito sobrevivió y sigue protagonizando diversos videos que su dueña comparte en TikTok:

"¿Por qué vienen y lo dejan ahí (la comida)? ¿Pa' que se muera o qué? Miren por ahí debajo de la puerta vinieron y dejaron esto, y tiene agujas. Mira, ahí las tenía encajadas, en dos pedazos. Y yo lo vi y dije: '¿pues qué está comiendo si yo no le he dado nada?' Y fui y era esto. No manchen gente se la bañan, pero Dios los bendiga", reprochó la TikToker en el clip.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Cómplice de 4 patas: perro pitbull corretea a policías para que no detengan a sus dueños

El Chino busca un hogar: este es perro que “cuidaba” Chichén Itzá y fue rescatado por heridas en sus patitas

VIDEO: vecina gandalla de la Del Valle saca a su perro a hacer popó y no la recoge