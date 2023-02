VIDEO | Cómplice de 4 patas: perro pitbull corretea a policías para que no detengan a sus dueños

Cuando se dice que los perros son los mejores amigos del hombre no se puede poner en duda tal afirmación, pues los canes no distinguen el bien y el mal, por lo tanto no saben cuando sus dueños realizan actos ilícitos o de gravedad. Precisamente una acción de este tipo fue captada en este video cuando un animalito de raza pitbull defendió a su dueño de la policía.

Los hechos ocurrieron en Saltillo, Coahuila y quedaron registrados por una cámara de seguridad que se encuentra frente a la vivienda donde ocurrieron los hechos. En el clip de apenas unos segundos se observa que al menos seis elementos de la Policía Municipal salieron huyendo de una casa después de que un perro salió furioso tras ellos.

Al parecer el lomito era de los presuntos delincuentes que iban a ser arrestados por las autoridades, sin embargo la acción no pudo concretarse ya que el perrito de color negro persigue a los policías y estos salen despavoridos para evitar ser mordidos, incluso en la grabación se observa que cuando uno de ellos emprende la huida tira su arma por lo que se regresa a recogerla, pero sin quitar la vista del furioso animal.

El inocente animalito se sale con la suya y vuelve junto a su amo

Una vez cumplida su misión, el pitbull que se convirtió en cómplice entró a la casa junto a sus amos, quienes para asegurarse de que las autoridades se fueran lanzaron varias piedras hacia ellos por lo que los uniformados proceden a retirarse del lugar después de notar que no pueden hacer nada al respecto.

La situación generó una ola de opiniones en Facebook, algunos cibernautas mostraron su enojo al no poder controlar al animal y en lugar de eso huir de la escena, mientras que otros usuarios argumentaron que su acción fue buena ya que lo último que podían hacer era lastimar al inocente animalito.

Horror en CDMX: rescatan a 11 perritos que eran utilizados para alimentar a un pitbull

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que rescató con éxito a 11 perritos que presuntamente iban a ser utilizados para que un pitbull los asesinara. Los hechos fueron denunciados por vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras, quienes a través de videos denunciaron que una persona tenía en su casa a más de una decena de lomitos, los cuales eran atacados por un animal más feroz, un can de raza pitbull, el cual los mutilaba cruelmente.

Los hechos fueron difundidos inicialmente en Twitter, donde un usuario pidió apoyo de las autoridades luego de mostrar, en un video, la salvaje agresión de un pitbull contra otro perrito. El hombre que documentó el caso detalló que los animales estaban dentro de un predio, por lo que los vecinos de la zona no los podían ayudar; agregó que en el lugar había más de una decena de lomitos, los cuales presuntamente serían utilizados para alimentar al pitbull.

Los perritos se encontraban en condiciones deplorables

El video que se hizo viral muestra la agresión de un perro pitbull contra un can de menor tamaño. En el clip se observa que el violento animal ataca sin piedad al otro perro, el cual lucha con todas sus fuerzas para liberarse de las fauces de su agresor, sin embargo no lo consigue. Debido a las fuertes imágenes presentadas en la grabación, internautas no dudaron en difundir el caso, hasta que llegó a las autoridades de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes en seguimiento a la denuncia pública acudieron al predio a verificar la condición en la que vivían las mascotas.

Además, la Brigada comentó, con tristeza, que el perrito que fue atacado en el video difundido en Twitter, fue hallado en pésimas condiciones de salud, por lo que no sobrevivió. No obstante, el resto de los perritos podrán aspirar a llevar una mejor calidad de vida al ser adoptados. Finalmente, la dependencia no dio a conocer lo que pasará con el pitbull, ya que ha mostrado ser un can agresivo.

