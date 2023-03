"La Changa" y Medio Metro revelan desde Tepito los secretos del sonidero

Ramón Rojo Villa, mejor conocido como Sonido "La Changa", es un personaje de referencia en el mundo sonidero nacional además de un ejemplo para otros músicos que han incursionado en este género, el cual surgió en las calles de la Ciudad de México hace más de 60 años, esas mismas que Ramón ha recorrido a lo largo de sus más de 60 años de vida y que conoce en gran parte a la perfección. Desde el barrio de Tepito, que lo vio nacer, hasta Huehuetoca, en donde reside actualmente con su familia.

Como fundador y líder único del "Sonido La Changa", Rojo Villa mira ahora a la distancia el trayecto que ha recorrido en estos 55 años de trayectoria, desde aquel 1968 cuando decidió comenzar su aventura musical y época en que todavía era residente del "Barrio Bravo". Ahora se ha convertido en un artista legendario que ya forma parte no solo de la historia sonidera sino de la propia capital de México: un referente para la música, la cultura y los ritmos locales.

Los bailes sonideros ganan cada vez más adeptos. FOTO: Cuartoscuro

"Dios me dio el talento y no envidio a nadie": La Changa

Ramón Rojo Villa nació en una vecindad ubicada en la calle de Caridad 25, interior 4, en el corazón de Tepito, misma que todavía existe. El día de su nacimiento, una partera que habitaba en el mismo predio ayudó a su mamá a parir y fue "la que me trajo al mundo" declaró en una entrevista que concedió al canal de Richard TV y en compañía de Medio Metro.

Ramón Rojo Villa, mejor conocido como "LaChanga". FOTO: Cuartoscuro

"Aquí era una vecindad como en las películas. Aquí viví muchas etapas de mi vida hasta que me fui", contó frente a la casa en donde habitaba junto a su madre.

El histórico sonidero recordó sus inicios y cómo con el paso de los años su popularidad se incrementó a grado tal que las personas que reconocían a su mamá en la calle se detenían para saludarla, algo que se volvió tan cotidiano que terminó por fastidiarla: "Mi mamá se molestaba porque empecé con la popularidad. Ella iba por su mandado al mercado de Tepito y la gente la paraba y le preguntaba: 'Oiga señora, ¿usted es la mamá de La Changa? Cuénteme algo', le decían.Y ella respondía: 'Ya déjenme pasar, no tengo tiempo, solo vine a comprar mi mandado'."

Imagen del día en que Ramón realizó su Primera Comunión. FOTO: Captura de pantalla

Desde 1968 Ramón no ha dejado de trabajar, algo que compartió con orgullo, ya que gracias a ello logró un rotundo éxito y el reconocimiento de quienes han conocido, y seguido, su trabajo: "Yo he sido una persona muy trabajadora, muy emprendedora y a la vez lo que Dios me dio el talento, yo no envidio a nadie, al contrario, hay compañeros con una producción hermosa, muy enorme y los aplaudo. No soy un presumido, no siento lo que soy, por eso la gente me aprecia", confesó.

Su padre dejó a su mamá cuando él tenía 3 años de edad

Panorámica de Tepito en la segunda mitad del siglo pasado. FOTO: Captura de pantalla

El padre de Ramón dejó a su madre cuando contaba con solo 3 años de edad, "era un canijo", contó a Richard y a Medio Metro. Con el tiempo terminó por conocerlo dado que seguía viviendo en Tepito, en donde se dedicó al comercio. "Yo trabajé desde niño, desde que yo nací fuimos comerciantes, una familia pequeña, yo no tuve ni hermanos ni hermanas, con mis tíos eran los que hacían el movimiento del comercio.

Ramón comenzó a trabajar con sus tíos, a quienes ayudaba a vender en una tienda de discos que habían adquirido en la calle de Argentina, en el Centro Histórico de la CDMX, lugar en donde comenzó a descubrir su pasión por la música, sobre todo de la Sonora Matancera.

"La Changa" antes de alcanzar la fama como sonido. FOTO: Captura de pantalla

"La gente venía a comprar los discos de la Sonora Matancera y decían: 'De a peseta, de a peseta'. Por eso yo hablo así," contó. En aquel entonces le pagaban 35 pesos diarios y el entusiasmo por la música lo atrajo rápidamente, mucho más que los estudios, motivación que no era compartida por su madre:

"No estaba de acuerdo que yo fuera sonidero, me decía que eso no iba a dejarme nada: 'Eso qué, dedícate a estudiar, una bola de briagos y mariguanos'. Y ve nomás, a donde llegó La Changa", se ufanó.

El primer baile que lideró fue en Clavería

Ramón nació en una de las vecindades que todavía existen en Tepito. FOTO: Captura de pantalla

Ramón recordó cómo fue que la primera vez que fue contratado para tocar: "Yo vendía los discos con un aparato que me prestó la socia hace 54 años (...) 'La Changa' empezó vendiendo discos, los daba en 15 pesos, a 20. Y así hasta que nos contrató una señora en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, ese fue mi primer baile", relató.

La mujer le preguntó si además de vender discos también rentaba su tocadiscos: "¿Cuánto me cobra a la colonia Clavería?'". Si usted paga el taxi para llevar mi bocina y mis discos, le cobro 5 pesos la hora, respondió Ramón." Y me dijo sí. Fue un baile de presentación de un niño de 3 años y de ahí vino la historia de La Changa".

"Conquistaba a las mujeres con mi música y con el talento"

Medio Metro acompañó a Ramón en su recorrido por el "Barrio Bravo". FOTO: Especial

La pasión que demostraba Ramón por la música lo llevó rápidamente a explorar el que para él sería el único de sus vicios: "El vicio de las damas", a las que "conquistaba con mi música y con el talento". Esta popularidad entre las mujeres y ,sobre todo, su vínculo con ellas lo llevaría muy pronto a tener problemas con sus parejas y a terminar algunas de sus relaciones.

"Con mi primera mujer terminé porque yo tuve la culpa, por mujeriego, traidor. Como me decía mi mamá: 'Tú eres, mal esposo, mal padre y mal hijo.' Cómo me dolió, eso no se me olvida nunca", recordó mientras caminaba por el interior del mercado de Tepito, el cual fue inaugurado en los años 50 por el entonces presidente de México Adolfo López Mateos (1958-1964).

Cientos de personas acuden a los bailes sonideros. FOTO: Cuartoscuro

"Va a cumplir 65 años de haberse inaugurado. Aquí vendía mi mamá camisas, este era puesto de mi tío. Ya después todos fallecieron. Aquí trabajaba vendiendo discos, bien joven, bien chamaco. Llegaba la gente, me compraba zapatos nuevos, camisas de marca. Yo compraba discos importados en el mercado de discos y los ponía aquí y los tocaba, y la gente venía a comprar los discos, aquí en el número 48."

El día que perdió todo por una mujer

La Changa contó acerca de una experiencia que lo marcó para siempre, aquella ocasión en que "perdió todo por una mujer", una etapa de su vida en que ocurrió algo muy significativo para él y que hoy en la distancia nunca olvidará.

Ramón y Richard frente a la casa donde "La Changa" pasó su infancia. FOTO: Captura de pantalla

"A mí, tantas cosas me pasaron, ustedes como saben a mí una señora me dejó en la calle, sin un solo peso. (Hubo un día en que) tenía mucha hambre, entonces vine a la casa de mi madre, entré. Cierro por dentro y subo allá arriba que tenía su recámara. Le digo: 'Madre, aquí estoy, solo, no estás tú. Y mira, sin un solo quinto ni para comer", recordó Ramón.

"No sé cómo se me ocurrió," continuó, "tenía un banquito junto a su cama. Algo por instinto me dijo: 've ese banquito'. Lo volteo y veo un calcetín, luego veo un guante. Dentro del calcetín había mucha 'lana' y en el otro había dólares", relató entre lágrimas.

Este suceso significó para él algo muy especial: "Parece que mi madre me dijo: 'Ven, ahí hay dinero' Y dije: 'Gracias madre, cómo desde allá me apoyas. Es un momento muy especial de mi vida y aquí estoy."

Tepito nunca se olvida, soy muy dichoso de ser de aquí

El YouTuber y "La Changa" visitan la vecindad en donde nació Ramón. FOTO: Especial

Al ser cuestionado acerca del motivo por el que se dio a conocer como "La Changa", Ramón Rojo Villa aseguró que todo surgió gracias a una radionovela que escuchaba siendo niño, misma que obtuvo una gran recepción entre el público de aquella época:

"Mi mamá no tenía para comprar una tele así que compró un radio, y ahí escuchaba la radionovela de 'Chucho el Roto' y de ahí me afané de ese programa. Chucho el Roto le robaba a los ricos y se los daba los pobres y le ayudaban 'El Rorro' y 'La Changa' (los cómplices del protagonista) y de ahí tomé el apodo de 'La Changa' y mira quién iba a pensar que ese apodo ya se hizo internacional", contó el sonidero.

Inicialmente al sonido le había asignado el nombre de "Aves del Trópico", sin embargo, conforme lo comenzaron a identificar como "La Changa", decidió nombrarlo así.

De aquí ha salido gente muy importante: "La Changa"

El espíritu sonidero impregna la atmósfera durante los bailes de barrio. FOTO: Cuartoscuro

Ahora, tras los años de pandemia, un Ramón más introspectivo volvió a recordar el barrio de su niñez y describió cómo era el Tepito de los años 60. "Antes, vivir en Tepito era una cosa muy sana, porque la gente siempre ha sido comerciante", narró. Además enfatizó que de este barrio han salido destacados personajes de la cultura el deporte y el espectáculo nacional:

"La gente de Tepito es muy trabajadora, tan trabajadora que de aquí ha salido mucha gente muy importante: futbolistas, boxeadores, sonideros como yo, escritores como Armando Ramírez, en paz descanse".

Medio Metro disfrutando de unos tacos en Tepito. FOTO: Especial

Ahora, frente a la casa de su infancia, en donde vivió con su mamá, confesó que aunque ya no viva en esta zona de la CDMX, Tepito nunca saldrá de su esencia: "El barrio nunca se olvida, aquí recuerdo mi niñez: los años 50, 60 y 70. Aquí viví varias etapas: mi niñez, mi juventud. Soy muy dichoso de ser de aquí. Decía El Bicho: 'Es un orgullo ser mexicano pero es un donde Dios ser de Tepito'", comentó entre risas.

