San Juan de Aragón, la "Zona 0" de los sonideros capitalinos, emerge entre bailes, tradición y orgullo

Si la Ciudad de México es considerada la cuna del sonidero en esta megalópolis también existe una zona en particular que destaca por ser el punto central en donde convergen las agrupaciones más famosas y exitosas de este género local, quienes amenizan bailes, eventos sociales y fiestas patronales por igual, celebraciones que congregan a cientos, a veces miles de personas, y las integran en comunidad. Se trata de San Juan de Aragón.

Este antigua localidad con más de cinco siglos de existencia es considerado uno de los 143 pueblos originarios reconocidos que hay en la CDMX, sin embargo, ahora ha sido absorbido por la gigantesca mancha urbana que aglomera a 25 millones de personas que tienen en el Valle de México su hogar.

Habitantes de San Juan de Aragón disfrutan de una fiesta sonidera. FOTO: Especial

El pueblo se fundó en los márgenes de lo que era el Lago de Texcoco y en la actualidad es considerado uno de los asentamientos originales de la alcaldía Gustavo A. Madero. Pese a que San Juan de Aragón es uno de los más afectados debido a las transformaciones que ha habido en su paisaje, todavía sus calles conservan una atmósfera provinciana que se percibe en cada uno de sus cuatro barrios: San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, Santiago Apóstol y La Ascensión.

Complementan esta estructura demográfica dos sectores: el Sector 32 de la Candelaria, mejor conocido como “La Polanco”, y Sector 33 de San Felipe de Jesús, denominado por los habitantes del pueblo como “El Piojo”. En donde además de una historia común, a los habitantes los une la cohesión al momento de organizar sus fiestas patronales y celebraciones tradicionales, fechas en donde la colectividad refuerza sus lazos comunitarios y vecinales.

Las fiestas patronales, un vínculo que une a los barrios

En las fiestas patronales dela localidad se mezclan tradición y modernidad. FOTO: Especial

El vínculo entre todos los habitantes se refuerza con su participación en las fiestas patronales, ya que aunque ahora ya no existen mayordomías, los pobladores se siguen agrupando en 'mesas', término que se les asignó a las organizaciones responsables de recaudar lo necesario para realizar las fiestas de cada barrio. Cabe destacar que en total son siete fiestas, una por cada barrio y/o anexo, siendo una de las más importantes, la del "Santo Patrono" del pueblo, San Juan Crisóstomo.

De acuerdo con César, uno de los habitantes de San Juan de Aragón y organizador de los este tipo de conmemoraciones sociales con tintes religiosos, el vínculo que integra y cohesiona a todos los barrios, y los dos sectores, que conforman este antiguo pueblo es la participación en las fiestas patronales. Y cabe destacar que el protagonista de estas celebraciones, además del Santo al cual se festeje, son las agrupaciones sonideras.

Los bailes sonideros llegan a reunir a miles de personas. FOTO: Especial

"Hay una organización detrás de todo esto, no cualquiera puede cerrar la calle", comentó César, en referencia al cierre de espacios en donde se instala todo el equipo que conforma el escenario en el que se presentarán los sonideros, una tradición que comparte San Juan de Aragón con Peñón de los Baños e incluso Tepito. Estos bailes pueden extenderse hasta por 20 horas, todo depende de los mismos organizadores. "Desde las doce del mediodía, hasta las dos o tres de la mañana", comentó el vecino del Barrio de Santiago.

Julio y Agosto, desfile sonidero en San Juan de Aragón

Justo en los meses de verano, como Julio y Agosto, las calles de San Juan de Aragón dan cobijo a casi una decena de bailes populares llenos de tradición y arraigo, en donde el protagonista es la música. Es la época en la que cada barrio comienza a celebrar su fiesta local, la cual llevan meses planificando y recabando fondos para financiarla.

Los bailes pueden llegar a durar hasta 20 horas. FOTO: Especial

"Las organizaciones del barrio cubren los gastos de los sonideros, juntan todo el año para poder hacer el evento. Funciona como una caja de ahorro, en la que entre 15 y 20 personas solventan el gasto de agua, comida, plantas de luz, las lonas", explicó César, quien forma parte de uno de estos grupos. "Lo hacemos con mucho gusto para toda la gente", enfatizó orgulloso. "Y con esto se pretende no dejar perder nuestras tradiciones de aquí del barrio."

El de San Juan es solo uno de los numerosos bailes sonidero que organiza César en distintos puntos de la CDMX, ya que también se hace presente en Tultitlán, Cuautitlán, Tepotzotlán, Martín Carrera, Peñón de los Baños, entre otras zonas de la capital y el Estado de México. "Cuando te gusta lo que haces y en lo que estás trabajando, lo haces hasta con más gusto", comentó con absoluta certeza. A la hora de preguntarle qué zonas destacan por tener una mayor tradición del sonidero, no titubea al decir que "aquí mismo", en Peñón de los Baños y Martín Carrera.

En San Juan de Aragón es donde la esencia sonidera echó raíz. FOTO: Cuartoscuro

El YouTuber Richard TV, mientras tanto, asegura que San Juan de Aragón es donde impera más el ambiente sonidero: "En San Juan de Aragón se puede ver un baile en esta calle, al lado otro baile con todo el equipo de audio, entonces aquí es donde creo que es la zona más sonidera".

"Los sonideros son pasión, emoción, sentimiento"

El influencer consideró que un buen baile sonidero debe estar conformado por los cuatro elementos básicos: el sonidero, el bailarín, la agrupación que pone la música, y los publicistas que transmiten estos bailes. En entrevista aseguró que para él este género tiene un significado muy especial, ya que le transmite "pasión, emoción, sentimiento, lo es todo para mi".

En el mundo sonidero no solo es cumbia y salsa: también hay quienes tocan Rock and Roll, música disco y electrónica. FOTO: Especial

Cuestionado por el influencer Yulay destacó que en San Juan de Aragón "por lo regular cada año se hacen los bailes, ellos apartan sus fechas y la organización de cada barrio trae a sus propios sonidos. Esto por lo regular se hace cada año en diferentes lugares", explicó.

Richard hizo hincapié en el hecho que, contrario a lo que muchos se imaginan, una agrupación sonidera no solo se dedica a mezclar música exclusiva de este género, ya que también existen aquellos que se especializan en otro tipo de música: "No solo es cumbia y salsa, hay quienes tocan Rock and Roll, música disco, electrónica y hay otros que tocan música banda", comentó.

Los bailes impulsan la economía de la zona

En San Juan de Aragón prevalece entre sus calles el ambiente provinciano que durante siglos lo caracterizó. FOTO: Facebook

Richard reconoció además que estas celebraciones terminan por convertirse en un motor que impulsa la economía de la zona: "Hay un gran negocio (detrás de los bailes sonideros) ya que de aquí se alimenta la gente que vienen a vender dulces, los que hacen la propaganda, el artista que compone la música, el staff técnico, todos esos chavos que los acompañan," explicó.

El YouTuber destacó también que entre la diversidad de agrupaciones sonideras también existen aquellas que gozan de mayor fama o popularidad, como son "Sonido Fantasma" y la "Discomáquina Polimarch". Por su parte, César aseguró que para la organización de estas fiestas y bailes se requiere bastante dinero, por lo que cualquier oportunidad que tienen para recabar fondos es aprovechada:

"Es un ingreso para toda la banda, todos tenemos que generar. Aquí todas las puertas están abiertas (para los vendedores). De los puestos de chelas también rescatamos algo para pagar el audio, para pagar la lona. Todo es un gasto, todo aquí se maneja con dinero porque todo es para los gastos."

El género sonidero impregna la esencia de muchos de los habitantes de estos barrios antiguos que aún existen en la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Y este movimiento de capital sigue y seguirá impulsando la vida y las actividades de los habitantes de Aragón, al tiempo que su historia seguirá nutriéndose de esta mezcla de tradición y modernidad, cuyo resultado conforma la identidad de un pueblo tan antiguo como los Aztecas o Tlatelolcas.

