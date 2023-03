Sandra Cuevas organiza "bailazo sonidero" en la Cuauhtémoc: Sonido "La Changa" le cancela a días del evento

"No es justo que a personas de la tercera edad les hayan quitado el baile. No es un delito bailar", fueron las palabras que dijo Ramón Rojo Villa, "Sonido La Changa", luego de cancelar su participación en el evento sonidero que se encuentra organizando la alcaldesa Sandra Cuevas el próximo 4 de marzo en la explanada de la demarcación Cuauhtémoc. El legendario animador originario del barrio de Tepito, a través de redes sociales, se posicionó contra el decreto que prohibe la presencia de danzoneros en las inmediaciones del Kiosco Morisco en la colonia de Santa María La Ribera.

"Quiero informarles que el próximo sábado, que estaba anunciado en la alcaldía Cuauhtémoc, en un evento junto a mis compañeros, no voy a asistir”, dijo. Y es que la decisión de Rojo Villa es un acto de solidaridad con Sonido Sincelejo, quien tiene más de 12 años presentandose en la zona, donde todos los domingos danzoneros se reunen para ofrecer sus mejores pasos al ritmo de cumbia, salsa, merengue y huaracha.

“Estaba yo viendo en los medios —porque yo no sé mucho de política— que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Rivera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente, no me parece porque es injusto que esas personas aparte de que les cancelaron su baile, los golpeen", sentenció en el material

Ramón Rojo Villa se posicionó sobre los hechos de Santa María La Ribera

Foto: Cuartoscuro

Hay que recordar que el 19 de febrero circularon en redes sociales videos donde se aprecia el momento exacto en que autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc confrontan y reprimen a los manifestantes que bailaban para demostrar su inconformidad con la decisión de la política mexicana Sandra Cuevas.

Entre golpes y empujones personal de la demarcación retiró el equipo de sonido que utilizaban las personas todos los domingos para realizar actividades en las inmediaciones del Kiosco Morisco. Los vecinos cerraron la calle Manuel Carpio, luego que la alcaldía cortara la luz de la Alameda de la Santa María la Rivera.

Sandra Cuevas anunció el retiro de los danzoneros del Kiosco Morisco

Foto: Cuartoscuro

Tras la confrontación que hubo entre manifestantes y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, además de las muestras de repudio en plataformas digitales por el retiro definitivo de los danzoneros, la alcaldesa Sandra Cuevas exigió la renuncia a su Director General de Gobierno, Salvador Santiago, y al Director de Imagen, Ariel Gama.

Sandra Cuevas señaló que desde hace 4 meses le había invitado al sonidero a "bajar la música", ya que los vecinos de la colonia realizaron varias denuncias y quejas. "Les hicimos la invitación a través de vía pública muchas veces, por favor, no pueden tomar alcohol, no pueden robarse la luz, no pueden tener el sonido así de alto porque lastiman los oídos de la gente", sentenció.

Bailazo de Sandra y su revocación

El pasado 27 de febrero, la alcaldía Cuauhtémoc anunció mediante sus canales oficiales que se llevará a cabo un baile sonidero con los grandes exponentes del género, entre los que destacan Sonido Dengue, Sonido Siboney, Sonido Sonorámico y Sonido Berraco.

"Ven a bailar y disfrutar con el ritmo de grandes sonideros este sábado 4 de marzo en la Explanada Principal de la Alcaldía", se publicó en Twitter. Lo que llamó la atención de lo difundido fue el flayer que utilizaron las autoridades para anunciar el evento. Con una monocromática adhoc con el ambiente sonidero.

Paralelamente a la manifestación a favor del INE, en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas, vecinos de Santa María la Ribera se reunieron en las inmediaciones del Kiosco Morisco para reunir firmas y exigir la revocación de mandato de la titular de la demarcación.

El Sonido Sincelejo convocó a un baile popular ante la represión de la que fueron víctimas el fin de semana pasado por la administración de Sandra Cuevas, quien decidió prohibir los sonideros en la plaza "porque hacían demasiado ruido y afectaban los derechos humanos de los vecinos".

"¡Sandra, déjame bailar!", "Los adultos mayores existimos y merecemos un espacio digno donde estar" o "Lo popular también es cultura", fueron algunas consignas que compartieron los danzantes en la movilización de este domingo. Previo al "baile popular y almuerzo compartido", vecinos y concejales de la demarcación Cuauhtémoc acudieron a la Cámara de Diputados solicitaron la revocación de mandato de Sandra Cuevas.

Los manifestantes señalaron que estarán recorriendo las colonias de la alcaldía para informar a los habitantes y decidian si participar o no en la revocación. Los concejales fueron acompañados por el diputado de Morena, Fernando Marín Díaz, quien denunció a Sandra Cuevas de violar los derechos humanos de los vecinos de la Cuauhtémoc.

Respecto a la revocación, la Cuauhtémoc es la cuarta alcaldía de las 16 existentes de la Ciudad de México que enfrentan un proceso similar. Se trata de un mecanismo de democracia participativa nuevo en el país, que es posible desde a partir de la entrada en vigor de la Ley de Revocación de Mandato, en septiembre de 2021. Las otras 3 demarcaciones que quieren quitar a su mandatario son Xochimilco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

La recolección de firmas para la revocación de mandato de Sandra Cuevas en el Parque de Santa María La Ribera continuará el próximo domingo.

SEGUIR LEYENDO

Mientras Sandra Cuevas marchaba a favor del INE, vecinos de la Cuauhtémoc juntaron firmas para su revocación de mandato

Sandra Cuevas convoca a la ciudadanía a acudir a la marcha en defensa del INE

Sandra Cuevas se retirará de la vida pública tras terminar su mandato en la Cuauhtémoc: "La política es un asco"