Cumbiatón, lluvia de micheladas, azulitos y mucho perreo, así son las fiestas chakas en Neza

Un glamour popular rodea a estos jóvenes que tienen entre 16 y 23 años de edad, ellos cada fin de semana toman las líneas al oriente del Metro de la Ciudad de México y en manada llegan a Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para vibrar con sonidos estridentes como el reguetón, el tribal y el cumbiatón, que son una marca registrada de las populares fiestas chakas de Neza.

Más que estigmas por una forma de vestir y por el gusto de este tipo de sonidos, las fiestas chakas de Neza tienen un solo objetivo; divertirse y bailar. Siempre acompañados de una pegajosa michelada con ajonjolí tostado y dulce en la orilla o un “azulito” de a medio litro, que es imposible de esconder al dejarte los dientes pintados en un tono mora y un aliento a vodka barato.

La pista de baile se enciende con "los prohibidos". Captura de pantalla YouTube Yulay

Los Cholos de Iztapalapa: "ver, oír y callar", un estilo de vida casi en el olvido

¡Entre más corriente, más ambiente!

Justificando que es una fiesta privada en un lugar cerrado, la venta de cervezas y alcohol se da a gran escala. Muchos de los asistentes a una fiesta chaka en Neza confiesan que trabajan en la semana arduamente para ir a gastar parte de su pago en bebidas preparadas, comida chatarra, como alitas, nachos o chicharrones preparados o simplemente en un litro de cerveza, servida en un vaso de plástico y poder ligar con alguna “morrita bellacosa".

Un fin de semana me gastó de 2 mil a 7 mil pesos en la fiesta, confiesan los asistentes a estas reuniones.

Hasta extranjeros adoras las fiestas chaka en Neza. Captura de pantalla YouTube Yulay

Otro ritual que se vive en las fiestas chakas de Neza es la forma en que debes ligar a alguna chica o chico chakaloso; todos aseguran que sí no bailas, no tienes oportunidad conseguir unos besos o que te ganes que te “perreen duro” hasta el suelo. La segunda es que si no vas vestido con unos tenis “chidos” o alguna prenda de marca, como Chanel, Gucci o Louis Vuitton, desentonas en el lugar, no te mal miran, pero la búsqueda del amor se complica más.

Si eres ‘alucín’ no caes bien, bueno, solo los guapos, confiesa entre risas una de las bellacosas que está dispuesta a ligar.

Gorras y mariconeras son parte del look chacalón. Captura de pantalla YouTube Yulay

Alucines, la versión de buchones que sí usan marcas de lujo, portan fajos de billetes y aman los narcocorridos

El baile chakaloso y los azulitos no pueden faltan

Bellakath es una de las reguetoneras más famosas en TikTok que vio crecer su carrera gracias a las fiestas chakas en Neza. Katherinne Huerta, el verdadero nombre de Bellakath, cuenta que estudió Derecho y se tituló como abogada, pero algo en la fiesta y la música reguetonera lo hizo cambiar el rumbo y después de 3 años de picar piedra en programas de televisión y probando en los bits del Cumbiatón logró meter un éxito; “Lluvia de Micheladas” a lado de Smi-lee, Profeta Yao Yao & Riko Mix.

La Bellakath en sus inicios como reguetonera. Captura de pantalla YouTube Yulay

Estos ritmos fueron efervescentes en las fiestas chakas de Neza y pasaron en forma de video viral a la red social TikTok, esto fue aprovechado por Bellakath para lanzar el tema que ahora es el más exitoso de su carrera, “Gatita”. Con esta canción logró entrar al mundo de los eventos masivos como el "Flow Festival" y colarse en Spotify como uno de los temas más reproducidos del 2022.

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

