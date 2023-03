VIDEO | Oskarín, de Los Destrampados, hace parodia de Adrián Marcelo y le sale mal, famoso luchador lo castiga

Quien conoce a la pareja de payasitos que se hacen llamar "Los Destrampados" sabrán que su misión en la vida es hacer reír al público, ya sea desde la televisión o a través de sus redes sociales. En esta ocasión uno de ellos, Oskarín, intentó hacer una parodia del problema que sostuvieron, y que continúa, entre el comunicador Adrián Marcelo y el luchador Chessman. Sin embargo, las cosas se salieron de control y tal parece que nació una nueva rivalidad.

Todo ocurrió en el segundo Festival Internacional Ixtapaluska 2023 el pasado sábado 25 de marzo cuando el comediante se postró frente al Hijo de Fishman para preguntarle "por qué no lo habían programado" en la presentación. Aunque le mencionó que la intención de estar en el lugar era documentar el "relajo", quiso acercarse para preguntarle por qué no estaría en el escenario.

Para mala suerte de Oskarín, desde el principio el gladiador se mostró con una actitud hostil, pues le preguntó quién era y cómo sabía lo de su programación. De igual manera le pidió que no lo tuteara porque no sabía quién era y que no eran iguales. "Lo mío se respeta, lo mío es lucha libre", le dijo con voz amenazante. En su afán de calmar las cosas, el payasito tuvo la mala idea de decirle que también había practicado el pancracio y que "en una de esas, te desconozco eh".

No pasaron ni dos segundos cuando el Hijo de Fishman le hizo un movimiento estilo John Cena con su "ajuste de actitud" sobre unas cajas de cartón donde se guarda el huevo. "Aprenda a resptar mi trabajo, cabr$%&", le dijo el luchador. La respuesta del Destrampado fue arrojarle agua, pues personas que estaban en el lugar los separaron.

¿Era broma o no?

En un segundo corte, se puede escuchar a Oskarín decirle al Hijo de Fishman que se había "pasado de lanza" porque ya sabía que era una parodia. No obstante, el luchador parecía más enfurecido que nunca y entre varios sujetos se lo tuvieron que llevar para que las cosas no pasaran a mayores.

Hijo de Fishman azotó a Oskarín en unas cajas de cartón (Foto: captura de pantalla)

Por su cuenta el payasito explicó que se le había explicado que era una representación del pleito que se traen Adrián Marcelo con Chessman, pero al parecer "se calentó". De igual manera mencionó que él no estaba hablando en serio, pues respeta la lucha libre. "No estuvo bien. Pensó que sí me estaba burlando de él y no me estaba burlando de él. Me azotó y se me dobló un pie... Que se haya calentado sabiendo que estábamos haciendo una parodia, no está bien. Ve, rompió el celular".

Oskarín terminó con el pie lastimado y el celular roto (Foto: captura de pantalla)

Tras hacer la publicación del video, en cuya descripción se puede leer "luchador golpea a Oskarín, parodia sale mal/ Los Destrampados", escribieron: "Ayúdanos compartiendo este video para que todo México se entere de la salvajada que me hizo Hijo de Fishman, COBARDE". En respuesta el gladiador aseguró que se lo merecían por "llevaditos". ¿Será que el comediante también busque subirse al cuadrilátero?

