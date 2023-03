Adrián Marcelo amenaza con demandar a Chessman y la Triple A: "Cada vez disfruto menos mi trabajo"

Adrián Marcelo protagonizó un nuevo capítulo de polémica en el mundo del entretenimiento en México, esta vez luego de presentarse en el festival World Is a Vampire de la Ciudad de México para entrevistar a uno que otro integrante de las bandas invitadas, así como a los luchadores que dieron cátedra de su deporte.

Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando arribó a una de las zonas del festival para entrevistar al luchador Chessman, quien de buenas a primeras le da un golpe en el cuello con la palma de la mano abierta; el conductor de televisión se agarra inmediatamente la zona del golpe y se duele.

Crédito: Twitter

Adrián Marcelo amenaza con demandar a Chessman y la Triple A:

Segundos más tarde agarra la cerveza de uno de los presentes en el festival, y se lo lanza con mucho coraje al luchador y a las personas que iban con él. Inmediatamente se meten otros presentes para agarrarlos y que el pleito no escale mucho más. Aunque por momentos se gritan, insultan e intentan zafarse, no hubo una pelea en forma.

"Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le infrinjan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van", fueron las palabras que publicó Adrián Marcelo en sus redes sociales oficiales.

Además, cambió la fotografía de su perfil por un muñeco de un bebé que tiene la cara aplastada, en franca burla, como si se tratase de su propia cara. Lo que hizo sospechar que todo se trataba de un momento ideado por el propio Marcelo, quien horas más tarde amenazó con empezar un proceso legal en contra de la empresa luchística y del deportista.

Leyenda

Adrián Marcelo amenaza con demandar

A través de su Instagram oficial, publicó una historia en la que informó que de no publicar un posicionamiento o explicación durante los próximos días, el pleito escalaría, pero ya no a los golpes, si no a los procesos legales, y a involucrar a los abogados de ambas partes, incluso a la justicia.

"Le pregunto a Dorian si aclararán algo, si harán un comunicado, porque si yo no veo ese pedo en los siguientes días, esta semana presento una demanda y sencillo. Hay muchos elementos, ahí se ve claramente lo que hace. Exijo una explicación, qué va a pasar, al menos. Quiero escuchar de parte del director de la AAA qué carajos pasó con ese señor Chessman, y por qué hizo eso", fueron las palabras del conductor.

Todo lo demás se lo ha tomado con mucho humor, incluso ha compartido en sus redes sociales algunos de los memes que le hicieron, y ediciones de videos con audios que no corresponden al original, pero que lo involucran en situaciones conocidas por el público mexicano.

Crédito: Instagram

No hay posicionamiento oficial

Por parte de la empresa luchística de la Triple A no se ha dado ningún posicionamiento al respecto, tampoco por parte del luchador, Chessman, quien hasta el momento se mantiene en silencio. En el lugar, las luchas continuaron como ya estaban programadas.

La gente en las redes sociales también ha tomado partido. y mientras muchos festejan la violencia usada en contra del conductor, son la mayoría quienes se han posicionado en contra de resolver los conflictos a través de los golpes, y exigen que Chessman tenga una sanción adecuada.

SIGUE LEYENDO:

"México debe ser uno de los países con menor IQ del mundo", asegura Adrián Marcelo tras reclamo del "Canelo" a Messi

Karla Panini habla tras la polémica de Adrián Marcelo: "No soy responsable de los comentarios en mi podcast"

Adrián Marcelo es víctima de censura por mensaje a RBD: "Me querían dejar en silencio… 5 minutos"