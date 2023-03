Chessman rompe el silencio tras pleito con Adrián Marcelo, esto dijo el luchador

Hace unas semanas, usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al famoso luchador, Chessman después de que se filtrara un video en el que golpeó al famoso creador de contenido, Adrián Marcelo. La grabación se volvió viral a los pocos minutos.

En el video podemos observar a Adrián Marcelo, uno de los influencers más famosos en la actualidad, está entrevistando a Chessman. De un momento a otro, el luchador le mete una fuerte cachetada que dejó en completo shock a los presentes y usuarios en redes sociales.

Tras los hechos, la Triple AAA, empresa en la que trabaja Chessman, lamentó lo ocurrido e informó que el luchador sería sancionado. Por otra parte, Adrián Marcelo reprobó lo ocurrido, pero lo tomó con el peculiar sentido del humor que lo caracteriza.

Tras varios días en completo silencio, hace unas horas, el luchador, Chessman concedió una entrevista en la que habló sobre el pleito que tuvo con Adrián Marcelo. Aquí te presentamos las declaraciones que brindó en su primer encuentro con la prensa.

En la plática, Chessman detalló que la empresa Triple AAA le pidió que ofreciera una disculpa por lo ocurrido con Adrián Marcelo, pero él no estaba de acuerdo. Aseguró que la disculpa la ofreció a Multimedios y no precisamente al reconocido influencer.

"No menciono a esta persona (Adrián Marcelo), no merece decir su nombre al aire. Mi empresa Triple AAA me dijo que viniera a dar una disculpa. Mi actuar no fue el más adecuado, no es luchador, dice ser influencer, pero yo no estoy de acuerdo en pedir una disculpa", explicó.