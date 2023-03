Adrián Marcelo muestra video que revelaría motivo por el que fue golpeado por Chessman

El pasado fin de semana el YouTuber y conductor de televisión Adrián Marcelo se volvió tendencia en internet y no fue por alguna entrevista u otro de sus populares programas, en aquella ocasión el creador de contenido fue uno de los personajes más buscados en redes sociales debido a la agresión que sufrió por parte del luchador Chessman quien lo golpeó en la nuca tras haber tenido un cruce de palabras-

En internet se viralizaron las imágenes en las que se ve a Adrián Marcelo siendo agredido por el luchador de la AAA posterior a una entrevista que le realizaba durante en el festival "Ther World is a Vampire", el cual se realizó en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado sábado 4 de marzo. En la grabación que dio la vuelta en internet, se observa al también influencer mantener una breve conversación con Chessman, quien en cuestión de segundos le da una cachetada en el cuello al regiomontano.

Momento en que Adrián Marcelo habla con Chesman. FOTO: Captura de pantalla

Adrián Marcelo revela audio previo a la agresión

Durante esta semana la pregunta entre los internautas era acerca de qué fue lo que ocurrió aquella mañana y el por qué de la agresión. Fue el propio Adrián Marcelo quien mediante un video revelaría las verdaderas razones por las que Chessman lo golpeó.

Reacción del YouTuber tras recibir el golpe. FOTO: Captura de pantalla

El YouTuber regiomontano compartió en su canal de YouTube el audio del video original, mismo que hasta ahora no se había dado a conocer, en donde quedó el registro del diálogo que sostuvo con el luchador, instantes previos a que fuera agredido.

TE PUEDE INTERESAR: El Medio Metro "malo" defiende a Adrián Marcelo, pero el "bueno" le lanza una retadora amenaza: "La fama no dura para siempre"

Cabe recordar que Adrián Marcelo se acercó al área donde estaba el cuadrilátero para las funciones de lucha libre una vez que se percató de la presencia del exintegrante de los Hell Brothers, esto con el objetivo de entrevistarlo. No obstante, no anticipó la reacción de Chessman.

Esto fue lo que realmente ocurrió

Al parecer, y de acuerdo con el audio dado a conocer por el propio Adrián Marcelo, a Chessman no le agradó en absoluto la manera en cómo se dirigió a él el conductor regiomontano, ante lo cual la intensidad de la plática comenzó a elevarse. Enseguida compartimos el diálogo que ambos sostuvieron y que hasta ahora no se había dado a conocer:

El conductor publicó un video en donde se escucha el diálogo entre él y el luchador. FOTO: Especial

Adrián Marcelo: Mi Chessman, no te programaron o qué pedo carnal

Chessman: Perdón, ¿quién eres tú brother?

Adrián Marcelo: Soy Adrián, tengo un canal

Chessman: Para empezar, no soy güey y háblame con respeto ca$%#

Adrián Marcelo: Nada más te estoy cotorreando güey, así es la dinámica

Chessman: No me programaron, es porque estoy lastimado güey (…) ¿Tú eres el pin$%# influencer ese barato?

Adrián Marcelo: No sé por qué te pones así. La gente de mi canal sí me conoce, yo te conozco

Chessman: Tú y tu gente chin%$#&

Adrián Marcelo: Una disculpa Chessman

Chessman: De qué te ríes

Adrián Marcelo: No me estoy riendo, pero desde hace tiempo me he estado preparando y he estado entrenando

Chessman: Con ese pi#$” cuerpo de perro, no des lástima

Adrián Marcelo: Aguas, que en una de esa te pego una desconocida

Chessman: ¿Tú a mí?

Una vez dicho esto el luchador de la AAA lanzó un golpe con la mano extendida a Adrián Marcelo y le dejó la marca en el cuello. Debido al dolor, al conductor se le vio realizar muecas de dolor que fueron registradas con los celulares de quienes presenciaron la escena.

Una vez que Adrián Marcelo reaccionó, el youtuber le quitó un vaso con cerveza a una joven que había asistido al evento y le arrojó su contenido a Chessman, quien tuvo que ser detenido por otros luchadores y personal de seguridad del lugar para evitar siguiera confrontando al YouTuber.

SIGUE LEYENDO:

Adrián Marcelo amenaza con demandar a Chessman y la Triple A: "Cada vez disfruto menos mi trabajo"

VIDEO | Chessman golpea a Adrián Marcelo en plena entrevista

La Triple A responde por el golpe que Chessman le propinó a Adrián Marcelo: "Revisaremos los detalles"