El Medio Metro "malo" defiende a Adrián Marcelo, pero el "bueno" le lanza una retadora amenaza: "La fama no dura para siempre"

El sábado por la tarde el conductor de televisión Adrián Marcelo, recibió un derechazo de parte del luchador de Triple A, Chessman. Pero las reacciones empiezan a darse en la red. Un de ellas viene de llamado Medio Metro “malo”, quien apoyó al influencer sobre la posible acción legal, sin embargo recibió una respuesta inesperada.

La nueva polémica de los “Medio Metro”

“Pero decían que los golpes no son cosas "corrientes". Siempre he estado en contra de la violencia por eso no fomento esos eventos. Le tocó a @adrianm10 y estoy seguro que este compa va con todo el peso de la ley contra ese payaso de cara roja”, escribió Medio Metro Oficial en su cuenta de Twitter, el conocido como “malo”. Pero el llamado “bueno” respondió con el siguiente mensaje “La fama se te Suvio (sic) . Pero no dura para siempre”.

¿Será que habrá una nueva polémica entre estos personajes? Pero los internautas demostraron su apoyo a @GHOST_191_ quien es identificado como el Medio Metro Bueno, a lo que los internautas denostaron su apoyo a quien inició con la representación del ahora controversial personaje. “Tu si me caes bien”, “Saludos, tú sí eres la banda”, “Jajaja el que no conoce a dios a cualquier santo le reza”.

¿Quién es “Medio Metro malo” y quién “Medio Metro bueno”?

La separación del popular bailarín y Julián de Sonido Pirata causó polémica en redes sociales, donde Lalo fue juzgado de "traicionero" al dejar al equipo de trabajo, pero él explicó que sólo recibía un pago de 500 pesos por dos horas de baile en cada noche sonidera, lo que era insuficiente para poder cubrir las necesidades que tenía, pues tiene un hermanito de 12 años con una enfermedad que le impide caminar y él necesita ayudarlo.

Cuenta que Julián Ramírez cobraba 5 mil pesos extra para presentar el show del “Medio Metro”, de “La Cholondrina” y “El Bocho”, de los cuales, él recibía la menor parte, por lo que tuvo que pedirle más dinero, pero Pirata argumentaba que había muchos gastos y no le podía dar más dinero. Fue entonces cuando le empezaron a caer otros eventos y decidió tomarlos para poder ganar más dinero, pues tiene un hermanito que no puede caminar bien por lo que tiene necesidad de ayudarlo, esa fue su motivación para buscar su camino por solitario a hora en la industria musical y lanzando nuevos pasos como el del biberón.

