VIDEO | Adrián Marcelo no se queda con el coraje y le regresa tremenda cachetada a Chessman

Tal parece que el pleito que se generó entre el comunicador Adrián Marcelo y Chessman, en el festival "World Is a Vampire" de la Ciudad de México resurgió después de que el primero no se aguantó las ganas de darle una certera cachetada en el rostro al luchador profesional del rostro escarlata.

Los hechos ocurrieron durante la promoción del evento Triplemanía en su edición 31 que se celebrará en Monterrey, Nuevo León, cada del polémico influencer. Incluso, el mismo conductor de televisión aseguró que en caso de que la Comisión de Lucha apruebe su licencia como gladiador podría aparecer en el cuadrilátero para verse las caras con el ex integrante de la Black Family.

Como ya se mencionó, el problema se originó en la CDMX donde en un video que se viralizó de inmediato se puede ver a los involucrados en un intento de entrevista. Sin embargo, las cosas salieron de una manera inesperada, pues Chessman le metió un fuerte golpe a Adrián Marcelo que lo hizo doblarse de dolor. Entonces el amenazó con demandarlo y aunque no procedió legalmente la Triple AAA sí sancionó al luchador: suspendió todas sus actividades por un periodo de 15 días.

"Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le infrinjan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van", escribió Adrián Marcelo en sus redes sociales.

Posterior a eso Chessman salió a ofrecer una disculpa pública, pero no de corazón sino porque la Triple AAA se lo solicitó debido a la fuerte relación que tiene con Multimedios, empresa para la que trabaja el influencer. Expuso que no estaba arrepentido porque su futuro rival nunca se disculpó con las personas a las que ha ofendido.

